¿Quién es Nicolás Arrieta, primer confirmado de ‘La Casa de los famosos 3′?

Nicolás Arrieta había sido tentado por La Casa de los famosos para participar, sin embargo en las dos oportunidades anteriores declinó la oferta, que en la tercera terminó aceptando. El generador de contenido se convirtió en uno de los aspirantes del primer grupo para entrar en el polémico formato y este domingo 26 de octubre el canal RCN anunció que fue el más votado convirtiéndose así en el primer habitante de la tercera temporada.

“Con un porcentaje de 52.67%, el Creador de Contenido, Nicolás Arrieta, fue elegido por el público para ser el primer participante confirmado para La Casa de los Famosos 2026. Durante una semana, los colombianos votaron a través de www.lacasadelosfamososcolombia.com, eligiendo entre seis aspirantes a su favorito para hacer parte de la nueva temporada del reality”, anunció la comunicación oficial que reveló que Arrieta logró una amplia diferencia frente a los demás apsirnates: “Arrieta competía con Javier Gómez quien obtuvo el 33.29%, Juanchi con 6.26%, Juandi Duque con 5.64%, Carlos Grande con 1.40% y Juan Diego Becerra con 0.75%”.

¿Quién es Nicolás Arrieta de ‘La Casa de los famosos 3′?

Se trata de un reconocido influencer y uno de los primeros youtuber colombianos que construyó una comunidad amplia, gracias a su estilo. Dentro de las características del contenido de Arrieta están el humor, la irreverencia e incluso, la actualidad y la denuncia.

Su nombre de pila es Nicolás Alejandro Arrieta García, nació el 16 de junio de 1991, en Bogotá. Tiene 34 años. Es hijo del ex-senador Samuel Arrieta y Pilar García. Tiene un hermano y dos hermanas. Arrieta ha comentado que sus padres no están de acuerdo en que ingrese al reality.

Luego de que se supiera que es uno de los seguros famosos en el formato de RCN, Arrieta dijo en un video en sus redes “Voy a ser un mueble”, refiriéndose a que no tiene intenciones de ir a causar controversia. En dicho material, agradeció el apoyo de quienes votaron por él. En una reciente entrevista, Arrieta, quien también es empresario y dueño de su propia línea de ropa, aseguró que no estaba en una buena situación económica y por ello, aceptaba entrar al reality.

“Yo antes tenía joyas, carros, motos. No joda, perdí todo, y por eso me estoy metiendo a La casa de los famosos, ya nos llevó el que nos trajo”, puntualizó.

Arrieta también ha enfrentado desafíos en los últimos meses relacionados con la depresión y por ello se ausentó un poco de las transmisiones en vivo.

