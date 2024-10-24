La casa de los famosos Colombia 3: primeras imágenes y detalles de la nueva temporada

Tras el cierre de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, que tuvo a Andrés Altafulla como ganador, la producción confirmó que en 2026 llegaría una tercera edición. Tres meses después, el reality vuelve a dar señales con las primeras novedades, esta vez de la mano de la presentadora Carla Giraldo y de ‘El Jefe’.

¿Qué se sabe sobre ‘La casa de los famosos Colombia 3′?

En un video compartido por la producción, Carla Giraldo apareció en diálogo con ‘El Jefe’ para revelar que el público tendrá un papel cada vez más decisivo en la competencia. Vale recordar que, mientras en la primera temporada los famosos fueron seleccionados directamente, en la segunda los televidentes ya habían tenido la posibilidad de escoger mediante votación a algunos de los participantes.

La tercera edición seguirá esa misma línea. ‘El Jefe’ adelantó que los aspirantes volverán a estar en manos de la audiencia: “Abriré mi casa nuevamente en el 2026. La gente va a poder votar muy pronto por las personas que quieren que estén en mi casa”.

En línea con lo mencionado, en próximas semanas se dará a conocer el primer grupo de aspirantes que se someterá a votación, un paso inicial que permitirá al público definir quiénes ingresarán a la competencia en 2026.

Por otra parte, aunque su presencia ya se daba por segura, la aparición de Carla Giraldo en este nuevo adelanto ratifica su continuidad como presentadora del formato. La ausencia de Marcelo Cezán, en cambio, abre interrogantes sobre si volverá a ser su compañero de fórmula o si la producción optará por un nuevo cambio para la tercera temporada.

En días recientes, ‘El Jefe’ expuso a un grupo de influenciadores que manifestaron su interés en hacer parte del formato, en el que los concursantes permanecen bajo observación permanente de más de 60 cámaras. Aunque aún no se conocen decisiones definitivas, la expectativa por estos posibles ingresos ya empezó a crecer.

Vale recordar que La casa de los famosos es una adaptación del formato internacional Big Brother VIP, que ha tenido versiones en países como México, Estados Unidos y Brasil. Su atractivo principal está en mostrar la convivencia entre celebridades durante varios meses, con retos, nominaciones y eliminaciones que dependen de la votación del público.