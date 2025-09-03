¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Cerrar

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Películas, Series y Novelas

‘La influencer’ de Caracol Televisión: elenco, cuándo se estrena y más

Próximamente, llega a la pantalla de Caracol Televisión una historia de amor con elementos de humor protagonizada por Mariana Gómez. Detalles.

Por Redacción Vea
03 de septiembre de 2025
Mariana Gómez
Fotografía por: Felipe Marino

El pasado martes 02 de septiembre, Caracol Televisión hizo el lanzamiento oficial para medios de comunicación de La influencer, una serie que narra la vida de María Isabel Matallana, ‘Maritza’, una joven con una condición especial en el habla que le impide pronunciar correctamente algunas palabras, quien lucha por darse a conocer en redes sociales pese a las críticas y a la falta de apoyo de su círculo cercano.

El argumento de la serie producida por Caracol Televisión es de Héctor Rodríguez bajo la producción ejecutiva de Juan Carlos Villamizar y dirigida por Andrés Marroquín y Daniel Arenas.

Fotografía por: Felipe Marino

La Influencer

Elenco de ‘La influencer’ de Caracol Televisión

La Influencer es protagonizada por Mariana Gómez, quien interpreta a ‘Maritza’ y Juan Manuel Mendoza en el papel de Salvador. Asimismo, también hacen parte del elenco otros actores como Luna Baxter, Edwin Maya, Andrea Guzmán, Viviana Santos, Leonardo Acosta, Marcela Agudelo, Felipe Calero, Carlos Camacho, Camilo Amores, entre otros.

Vínculos relacionados

Cristina Hurtado llega a Caracol Televisión. Es la nueva presentadora de A otro nivel
‘La reina del flow 2’ regresa a Caracol Televisión: fecha y horario de estreno
Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

¿Cuándo y a qué hora se estrena ‘La influencer’ de Caracol Televisión?

Aunque por ahora no se ha confirmado la fecha exacta, Caracol Televisión aseguró que será “muy pronto” de lunes a viernes a las 9:30 p.m. después del Desafío Siglo XXI.

Edwin Maya, Marcela Agudelo, Luna Baxter, Carlos Camacho, Mariana Gómez, Viviana Santos, Andrea Guzmán y Felipe Calero.

Edwin Maya, Marcela Agudelo, Luna Baxter, Carlos Camacho, Mariana Gómez, Viviana Santos, Andrea Guzmán y Felipe Calero.

Fotografía por: Felipe Marino

Sinopsis y capítulos de ‘La influencer’

Mientras ‘Martiza’ lucha por ser una influencer reconocida, ‘Germen’, su novio, un creador de contenido de dudosa reputación la traiciona y manipula con una trampa para hacerla ver como una “influencer irresponsable” por un peligroso reto que se hizo viral en redes sociales.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Sin embargo, pese a las adversidades, María Isabel insiste en seguir creando contenido para comprobar su inocencia y demostrar que, a diferencia de lo que muchos creen, pese a su condición especial del habla y la mala imagen que tiene por culpa de su novio, quiere salir adelante y reinventarse en redes sociales.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

La influencer

La influencer Caracol

Mariana Gómez

Juan Manuel Mendoza

Elenco de La Influencer

Cuándo se estrena La Influencer

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar