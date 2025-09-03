‘La influencer’ de Caracol Televisión: elenco, cuándo se estrena y más

El pasado martes 02 de septiembre, Caracol Televisión hizo el lanzamiento oficial para medios de comunicación de La influencer, una serie que narra la vida de María Isabel Matallana, ‘Maritza’, una joven con una condición especial en el habla que le impide pronunciar correctamente algunas palabras, quien lucha por darse a conocer en redes sociales pese a las críticas y a la falta de apoyo de su círculo cercano.

El argumento de la serie producida por Caracol Televisión es de Héctor Rodríguez bajo la producción ejecutiva de Juan Carlos Villamizar y dirigida por Andrés Marroquín y Daniel Arenas.

Fotografía por: Felipe Marino La Influencer

Elenco de ‘La influencer’ de Caracol Televisión

La Influencer es protagonizada por Mariana Gómez, quien interpreta a ‘Maritza’ y Juan Manuel Mendoza en el papel de Salvador. Asimismo, también hacen parte del elenco otros actores como Luna Baxter, Edwin Maya, Andrea Guzmán, Viviana Santos, Leonardo Acosta, Marcela Agudelo, Felipe Calero, Carlos Camacho, Camilo Amores, entre otros.

¿Cuándo y a qué hora se estrena ‘La influencer’ de Caracol Televisión?

Aunque por ahora no se ha confirmado la fecha exacta, Caracol Televisión aseguró que será “muy pronto” de lunes a viernes a las 9:30 p.m. después del Desafío Siglo XXI.

Edwin Maya, Marcela Agudelo, Luna Baxter, Carlos Camacho, Mariana Gómez, Viviana Santos, Andrea Guzmán y Felipe Calero. Fotografía por: Felipe Marino

Sinopsis y capítulos de ‘La influencer’

Mientras ‘Martiza’ lucha por ser una influencer reconocida, ‘Germen’, su novio, un creador de contenido de dudosa reputación la traiciona y manipula con una trampa para hacerla ver como una “influencer irresponsable” por un peligroso reto que se hizo viral en redes sociales.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Sin embargo, pese a las adversidades, María Isabel insiste en seguir creando contenido para comprobar su inocencia y demostrar que, a diferencia de lo que muchos creen, pese a su condición especial del habla y la mala imagen que tiene por culpa de su novio, quiere salir adelante y reinventarse en redes sociales.