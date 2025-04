‘La Pasión de Cristo’: así lucen los actores 21 años después

La Pasión de Cristo dirigida por Mel Gibson se estrenó en 2004. Esta cinta narra de manera intensa y realista las últimas doce horas de vida de Jesucristo, comenzando con su arresto en el huerto de Getsemaní y culminando en su crucifixión en el monte Gólgota.

¿Quiénes fueron los actores de ‘La Pasión de Cristo’?

Aunque han pasado 21 años desde que se estrenó el filme, la representación cruda y visceral del sufrimiento de Jesús en sus últimos momentos sigue tocando el corazón de millones de creyentes a nivel mundial.

Con un elenco internacional y un guion en arameo, latín y hebreo, la película logró recaudar más de 600 millones de dólares, convirtiéndose en una de las obras religiosas más impactantes de la historia y en la quinta película más taquillera de 2004 a nivel internacional. A continuación, un resumen de los actores que hicieron parte del proyecto:

Jim Caviezel

El actor estadounidense interpretó a Jesús de Nazareth, el protagonista. Para darle vida a ese personaje tuvo que aprender latín, hebreo y arameo. En una entrevista, el actor contó que su interpretación le dejó serios problemas de salud: “Mi hombro estaba torcido y se dislocaba cada vez que alguien golpeaba la cruz. Mientras rodábamos las escenas de la flagelación, los látigos me golpearon dos veces y tuve una herida de 14 centímetros en mi espalda. Mis pulmones estaban llenos de fluido y tenía neumonía”.

Aunque Caviezel aseguró que la película le había arruinado su carrera, dos años después volvió a la pantalla grande al darle vida a Carroll Oerstadt en Deja vu. Más adelante participó en Outlander, La verdad de Soraya M., Transit, Escape Plan y When the Game Stands Tall. En el 2018 estuvo en Paul, Apostle of Christ, donde interpretó a San Lucas y, en 2023, protagonizó Sonido de libertad. Actualmente tiene 56 años.

Maia Morgenstern

La actriz rumana interpretó a la Virgen María, la madre de Jesús. Hoy en día tiene 62 años. En una oportunidad, habló con el diario La Nación, donde se refirió a la película: “el señor Gibson es un gran artista y esta película es verdadero arte. No podría decir que es sólo un filme religioso, creo que tiene muchos significados tanto filosóficos como sociológicos”.

Morgenstern estaba embarazada en el momento del rodaje. Las grabaciones terminaron un mes antes del nacimiento de su segunda hija. A lo largo de su carrera profesional ha participado en más de 30 películas y, además de rumano, habla francés, inglés, ruso y yidis.

Mónica Bellucci

María Magdalena fue interpretada por Mónica Bellucci, una actriz y modelo italiana, quien también ha trabajado en Estados Unidos y Francia. Su vocación era ser abogada, pero al final se dedicó al modelaje para pagarse sus estudios de Derecho que después terminó abandonando para enfocarse en la actuación.

Su papel en La Pasión de Cristo la catapultó a la fama internacional. Luego de eso, participó en otros proyectos como Los hermanos Grimm, Manual de amor y Spectre. Actualmente tiene 60 años.

Hristo Shopov

Es un actor búlgaro, quien le dio vida a Poncio Pilato en la cinta de Mel Gibson. Su personaje lo llevó al reconocimiento no solo en Bulgaria y Europa, sino en todo el mundo. También, el actor de 61 años ha participado en otros proyectos como Barbarroja; Love.net, Operación “shmenti kapeli”; El general della Rovere; Barrabás; El expediente Petrov.