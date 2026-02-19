‘La primera vez’ cuarta temporada: tráiler, fecha de estreno, episodios y más

La serie colombiana La primera vez está ambientada en la Bogotá de los años setenta y sigue la vida de un grupo de estudiantes del colegio masculino José María Root. La llegada de Eva Samper, la primera mujer admitida en la institución, desafía las normas en un entorno conservador y provoca una serie de cambios emocionales, sociales e ideológicos entre sus compañeros. A través de su perspectiva, y especialmente la de Camilo Granados, quien se enamora de ella, la serie profundiza en diferentes temas que van más allá del romance juvenil.

Desde su estreno en 2023, la serie colombiana se ha convertido en una de las más populares en Netflix. Su enfoque sensible sobre el crecimiento personal y su perspectiva única del coming-of-age latinoamericano realmente la destacan. A medida que avanzan las temporadas, la trama se desarrolla junto a sus personajes, transitando desde el descubrimiento de la adolescencia hasta enfrentar dilemas más complejos relacionados con la identidad, el futuro y las relaciones.

¿Cuándo se estrena la cuarta temporada de ‘La primera vez’ y cuántos episodios tiene?

La última parte de La primera vez llegará el 18 de marzo de 2026 en Netflix. A partir de esa fecha, los fanáticos podrán ver los 12 episodios completos en la plataforma de streaming que seguirán profundizando en la vida de los protagonistas después del colegio, quienes enfrentan nuevos retos mientras navegan en una Colombia que está experimentando cambios sociales y políticos. Esta temporada será el cierre definitivo de una de las series más vistas y aclamadas del catálogo colombiano.

Tráiler de ‘La primera vez’ cuarta temporada

En esta temporada final, Camilo Granados, Eva y el resto del grupo se verán forzados a tomar decisiones importantes que pondrán a prueba tanto sus relaciones como sus principios. Según la sinopsis oficial, los protagonistas tendrán que enfrentar los desafíos de la adultez, el amor y la búsqueda de su identidad en un contexto marcado por el caos, la violencia y la incertidumbre. La historia plantea la pregunta de si la amistad y la lealtad que los une serán lo suficientemente fuertes para superar las dificultades que les presenta su entorno.

Camilo está a punto de cumplir uno de sus sueños más grandes al lanzar su primer libro, titulado La primera mujer, que tendrá a Eva como la figura central en su portada. Sin embargo, este logro no será bien recibido por la tribu del 3-64, ya que Granados se tomará algunas libertades al hablar de ellos. Además de enfocarse en los protagonistas, la historia también explorará los conflictos y las lecciones que han aprendido personajes como Pabón, Salcedo, Luisa, Arbeláez, Don José y la señora Ana, quienes han sido clave en el desarrollo de la trama desde el principio. El adelanto sugiere un desenlace que conecta los errores del pasado con las responsabilidades del presente.

Reparto de la cuarta temporada de ‘La primera vez’

Francisca Estévez

Emmanuel Restrepo

Julián Cerati

Verónica Orozco

Santiago Alarcón

Sergio Palau

Brandon Figueredo

Mateo García

María Cecilia Botero

Sara Pinzón

Juliana García