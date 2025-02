Lady Tabares y La Abuela, de La Casa de los famosos, siguen de pelea ¿por qué?

‘La Casa de los famosos 2025′ es el escenario en el que distintas personalidades se encuentran y deben buscar la manera de tolerarse o ignorarse para seguir en competencia. Eso es precisamente lo que ocurre con varios participantes que desde antes de ingresar al polémico reality se sabía tenían relaciones fracturadas o enemistades públicas.

La primera eliminada de ‘La Casa de los famosos’ fue Sofía Avendaño quien cuando ingresó a la competencia tenía una situación tensa con Yina Calderón, que incluso llegó a instancias legales. Las dos se encontraron en el famoso estudio. Curiosamente después de que compartieran, trascendió que el proceso legal no seguirá.

Dentro de la casa, han quedado otros pares que no se terminan de simpatizar como es el caso de Yina Calderón y Melissa Gate o de Lady Tabares y Aleyda Gaviria, conocida como la influencer ‘La Abuela. Este último dúo ha sido protagonista de varias discusiones que mantienen en tensión la casa, pues las dos han optado por expresar lo que piensa de la otra y ha quedado mas que claro que están en puntos extremos y al parecer, irreconciliables.

En una conversación de grupo, Lady se mostró directa en su opinión. “No me interesa, nada de ella apoyaré, para mí ni va ni viene. Es más, un moco pegado en la pared que ella para mí. Yo con ella no me meto, no la irrespeto”, dijo la antioqueña mientras que la longeva influencer denominada ‘La Abuela’ no calló y respondió: “eso que está diciendo de mí eso pienso yo de usted. Todo, lo mismo”.

Lady acusó a su contendora de no tener criterio y priorizó que la tensa situación entre ellas fueran de conocimiento de grupo. Para Tabares las acciones de La Abuela contra ella son sutiles y ha logrado que los demás no se den cuenta de que en realidad la quiere afectar.

Lady Tabares asegura que La Abuela la ataca con cautela

“Ella es muy cautelosa para que ustedes no lo noten, no se den cuenta, pero se asegura que yo lo sienta y vea lo que ella quiere hacerme a mí o hacer conmigo, a mí no me va ni me viene porque golpes en la vida es lo que uno ha recibido hasta el Sol de hoy y eso es lo que nos ha fortalecido como persona”, mencionó la otrora protagonista de ‘la vendedora de rosas’ que advirtió al grupo que no esperen nada de su parte con respecto a la señalada abuela, a quien acusó de abrir una puerta en la cocina y lastimarla, sin que le pidiera excusas.

En otro momento Lady etiquetó de grosera a la mencionada influencer “Sí, va para usted abuela. No tengo nada más que decir, es una grosera y punto”, expresó Lady Tabares. La Abuela le repsondió con un agradecimiento irónico y la increpó: “Soy grosera y así soy... Y nadie me puede cambiar, no me gusta ser hipócrita”.

La respuesta de Aleyda provocó reacción en otros participantes como Yina Calderón, quien opinó que nadie puede excusarse en que ‘soy así' para afectar a otros. La opinión de Calderón fue rebatida por Mellisa Gate, dando lugar a una nueva discusión. Sin duda la confrontación entre Lady y Aleyda ha terminado por tensionar otras relaciones.

La abuela llora a solas y confiesa que quiere irse de ‘La casa de los famosos’

Al parecer, todo este ambiente de tensión y distancia ha contribuido a que el ánimo de la Abuela decaiga. En un evento reciente, lloró y se mostró vulnerable al confesar que deseaba marcharse de la casa, pues extraña a los suyos y no está acostumbrada a los conflictos que se generan en el estudio. “Yo no soy de esta rosca-; esto es para ustedes, para mí no... Yo ya me quiero ir... Yo sé que todos me quieren, pero ya llevo días sin estar en la casa, nunca me había separado de mis hijos así”, expresó La Abuela frente a Marlon Solórzano, a quien confió sus sentimientos y le confesó que se fue al baño a llorar a solas.

La Abuela busca que el El jefe le permita entrar en contacto con sus familiares.

