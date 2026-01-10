Estrenos en Caracol, RCN y tv pública en 2026: las novelas, series y realities que se verán

Este lunes 12 de enero comienza en forma la temporada de estrenos de los canales colombianos. Como es usual, el canal Caracol y RCN son los más prolíficos en ficción y realities, sin embargo, en los últimos años la televisión pública le ha apostado a realizar series y miniseries que han calado en el gusto de la audiencia.

Lo que se verá por Caracol en el 2026

Las novedades de la señal comienzan este martes 13 de enero, desde las 9:30 p.m., cuando se estrene una de las producciones más esperadas: La reina del flow 3. Se trata de una serie que ha traspasado fronteras con la historia de Yeimy y Charly.

En esta ocasión, la trama comienza después de cuatro años cuando Los reyes del flow: Charly y Yeimy, están casados y con una hija llamada Alma. Los artistas han construido una sólida y exitosa productora musical llamada Soul&Bass, sin embargo, el pasado regresa con la venganza de su gran enemigo Mike Rivera, quien desde la cárcel planea destruirlos junto a los Vallejo, unos hackers que son sus fanáticos. Yeimy sufre un accidente y desaparece, mientras Mike está por recuperar su libertad.

Sky, una talentosa mecánica automotriz entra en escena y se convierte en la nueva estrella de la productora. La joven llegará a aportarle nuevas emociones a la historia.

La reina del flow 3 tiene en los roles protagónicos a Carolina Ramírez y Carlos Torres, junto a ellos están Alisson Joan, Juan Manuel Restrepo, Mariana Gómez, Adriana Arango, y Marcelo Dos Santos, entre otros. Es dirigida por Carlos Mario Urrea, Andrés López “Pacha” y Harold Ariza. Cuenta con los argumentos y guiones de Said Chamié y Claudia Sánchez.

Pedro el escamoso 3

Otro éxito que tendrá nueva temporada es Pedro el escamoso, que llega a su tercera edición. En esta etapa los televidentes conocerán nuevos amores y conflictos del famoso Mompirri, a quien además le aparecerá una supuesta nueva hija llamada Lola. La noticia llega a complicarle su vida personal y por supuesto, su relación con Fernanda.

Miguel Varoni, Carlos Torres y Ana María Trujillo protagonizan la historia, que contará con la participación de nuevos actores como Giovanna Reynaud, Juan Pablo Llano, Jimena Durán, Nicolás Ardila, Majo Nieto, Sebastián Moya y Natalia Betancurt. Es dirigida por Juan Carlos Vásquez, Andrés Marroquín y Juan Carlos Villamizar. Los libretos son de Luis Felipe Salamanca.

María la caprichosa

La serie que ya está disponible en Netflix está basada en el libro Soñar lo imposible, de Paula Moreno, que está inspirado en la vida de Pérxides María Roa Borja, una mujer afrodescendiente que se convirtió en líder sindical y logró dignificar el trabajo doméstico en Colombia.

El relato sigue a María desde su infancia en Apartadó, Antioquia, cuando soñaba con ser maestra y se vio enfrentada a obstáculos como las carencias económicas, la violencia del municipio y varias desgracias familiares. A los 14 años y con un embarazo inesperado, su idea de estudiar se diluye y se ve forzada a trabajar como empleada doméstica para sostener a su hijo. En Medellín es donde comienza su lucha por los derechos laborales al ver injusticias cometidas con ella y sus compañeras.

La apuesta cuenta con argumentos de Juana Uribe, Ana Fernanda Martínez y Carlos Fernández de Soto. La dirección es de Rafael Martínez y Daniel Arenas Samudio; y actuaciones de Paola González, Karent Hinestroza, Julián Díaz, Indhira Serrano, Carolina Cuervo, Sebastián Eslava, John Alex Toro y Paula Castaño, entre otros.

Identidad robada

Esta novela traerá de regreso los melodramas un poco más clásicos. Cuenta la historia de Bárbara Martín, una mujer bella e inteligente que va a la cárcel, acusada injustamente de matar a su esposo, pero se trata de un plan de su hermana María Jimena, quien le tiene envidia. Diez años después, Bárbara, aún en prisión, descubre que su hermana es la verdadera culpable y es cuando Jimena ordena su asesinato. La protagonista se salva, finge su muerte, se transforma físicamente y adopta una nueva identidad: Lady. Regresa a su antiguo restaurante como aseadora, mientras Juan Camilo, su abogado, la ayuda a conseguir pruebas para limpiar su nombre, detener a su hermana y recuperar a Simona, su hija.

Es protagonizada por Valeria Galviz, Laura Londoño y Roberto Urbina. En el reparto figuran Majida Issa, Sebastián Eslava, Juan Guilera, María del Rosario Barreto y Cristal Aparicio. Daniel Arenas Samudio y Camilo Villamizar están en la dirección y los libretos son de María Clara Torres y Diego Vivanco.

En qué lío me metí

Una comedia con tintes de drama que sigue a una fisioterapeuta que cree en la bondad de la gente y tiene seis meses para, jugando a la infiltrada, decidir cuál de los miembros que conforman la junta de una importante multinacional, debe quedarse con la fortuna del multimillonario al que ella tenía como paciente y que se quitó la vida. El asunto se complica cuando la mujer descubre que su paciente no se suicidó, lo mataron, y entre los opcionados a quedarse con la fortuna se encuentra la persona que cometió el crimen.

El elenco incluye a Amparo Grisales, María Elena Döering, Sebastián Carvajal, Yuri Vargas, Chichila Navia, Jimmy Vásquez, Andrés Sandoval, Catalina Londoño, Chachán Sánchez y Laura Taylor. Cuenta con la dirección de Rodrigo Triana y Carlos Mario Urrea y libretos de Jhonny Ortiz.

A otro nivel 2026

La tercera temporada del exitoso formato de competencia musical tendrá como novedad a Cristina Hurtado, quien será la presentadora oficial. En el rol de jurados estarán Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco.

En esta oportunidad, la competencia será en grupo, de tal manera que cuatro artistas se unirán para conformar una banda y procurarán llegar ‘A otro nivel’.

Otra de las novedades que tiene la versión 2026, es que se dará paso a actuaciones en la calle, de tal forma que el público tendrá la última palabra.

Lo que se verá en el 2026 el canal RCN

Este lunes 12 de enero a las 8:00 p.m. comenzará en esa señal, la temporada de estrenos con el reality de convivencia La casa de los famosos.

En esta oportunidad, los participantes serán Sara Uribe, Juanda Caribe, Johanna Fadul, Alejandro Estrada, Marilyn Patiño, Manuela Gómez, Sofía Jaramillo, Mariana Zapata, ‘Campanita’, Valentino Lázaro, Juan Palau, ‘Beba’, Renzo Meneses, Juanse Laverde, Nicolás Arrieta, Lorena Altamirano, Alexa Torrex, Tebi Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Maiker Smith y Yuli Ruiz.

En la conducción repiten Carla Giraldo y Marcelo Cezán. dentro de las novedades del formato ha trascendido la decoración de la casa, donde los habitantes permanecerán encerrados y competirán entre sí por ganar 400 millones de pesos que recibirá el que llegue al final.

Las de siempre

Esta serie, que estrenará el martes 13 de enero, sigue la vida de cuatro amigas que después de los 40 años deciden tomar las riendas de su vida y reinventarse. Se trata de un relato cotidiano y humano, que habla de empoderamiento femenino y donde se evidencian los conflictos en esta etapa de la vida.

Dentro del elenco figuran Rafael Novoa, Verónica Orozco, Juliana Galvis, Viña Machado, Iván López, Diana Wiswell, Carmenza Gómez, George Slebi, Carolina Acevedo, Tuto Patiño, Carmenza Gómez, Mario Espitia y Jair Romero. Es dirigida por Israel Sánchez y Catalina Hernández.

Ojos que no se ven

Se trata de una serie que visibiliza un drama familiar donde los secretos de padres e hijos marcan las dinámicas y fracturan las relaciones. En el relato, las infidelidades conforman el eje central y las distintas maneras en que los involucrados reaccionan al engaño.

La ficción cuenta con los libretos de Juan Andrés Granados y se estima que inicie grabaciones en marzo próximo. Actualmente estarían en etapa de preproducción.

Masterchef Celebrity 2026

El formato de cocina, que figura como el más antiguo de la señal cumple 11 años.

Se sabe que nuevamente le apostará a famosos que mostrarán sus habilidades culinarias. Actualmente este proyecto está en la etapa de selección de talentos que entrarán en la denominada cocina más famosa del mundo.

Claudia Bahamón seguirá en la presentación. Sobre los jurados se sabe que Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch continuarán. Lo que aún no se ha confirmado es si la tercera juez será Adria Moreno o Belén Alonso.

Pa’ Quererte 2

La historia del soltero empedernido, amante de la comodidad y la libertad al que repentinamente le llega una hija y con ella, las obligaciones de padre en medio de una inesperada estrechez económica, volverá en una nueva temporada a RCN llamada Pa’ seguirte queriendo.

Se sabe que los libretos de la que sería la segunda parte de esta historia están en desarrollo, y que Sebastián Martínez seguirá en el rol principal. La anterior temporada culminó cuando Mauricio e Isabel comenzaron una sana relación como padre e hija y Dany, la novia de Mauricio fue aceptada por la pequeña.

Dentro de lo que ha trascendido del nuevo relato, la historia comenzaría años después con los desafíos que le implica a Mauricio ser padre de una adolescente. También se mostrarían otras paternidades en los roles de los amigos más cercanos al protagonista. No se ha definido el reparto completo.

Estrenos de los canales públicos

Aunque la temporada de estrenos de estas señales comienzan un poco más adelante, hacia el final del primer trimestre, desde ya se anticipan algunos títulos y temáticas.

Por los lados de Telecaribe, se estrenaría El canto del boga, una apuesta de 5 episodios, que cuenta la historia de Redención Salinas, una mujer que desafía las normas de Chivito, un pueblo palafito del Caribe donde la pesca es solo para hombres, con el sueño de convertirse en la primera mujer pescadora.

La historia, grabada en escenarios naturales del Caribe Colombiano, mezcla el realismo mágico, el drama e incluso la traición.

El elenco incluye a Elkin Díaz, Emerson Rodríguez, Ismael Barrios, Aco Pérez, Marta Nieto, John Bolívar, Fernando Cárdenas y Mayerlis Beltrán.

En el Tro, Canal del Oriente se anticipa ‘El silencio’, la bioserie de Luis A. Calvo, que tendrá 6 episodios, grabados en escenarios de distintos municipios de Santander del Sur como Jordán y Curití. Protagonizan Brian Moreno y Juan Carlos Vargas, quienes personifican al maestro en su juventud y madurez. Este drama histórico cuenta con la dirección de Rodolfo Hoyos y está escrita por Idania Velásquez Luna.

En Telecafé se espera el estreno de Francisco el hombre, que versa sobre una de las historias más famosas del Caribe Colombiano en una miniserie de 15 episodios. Protagonizada por Víctor José Navarro, Priscilla Gómez y Éibar Gutiérrez, dirigida por Fabián Moreno y Daniel Rocha y producida por Carlos Alberto Reyes, esta producción mezcla mito, realismo mágico y drama histórico

Señal Colombia y RTVC estrenarán, se estima que, a finales de año, un largometraje sobre la vida del General Almirante José Prudencio Padilla, que protagonizaría Cuba Gooding Jr., ganador del premio Óscar como Mejor Actor de Reparto en 1997 por su interpretación de Rod Tidwell en la película Jerry Maguire.

Cuba Gooding Jr. protagonizará largometraje de la tv pública colombiana sobre el General Almirante Padilla

Así mismo, las series ganadoras de la convocatoria ‘Abre cámara 2025′, que justamente se realiza para producir contenido que alimente las parrillas de la televisión pública, comenzarían a emitirse al final del primer trimestre del año en un recorrido por los distintos canales regionales. Dentro de las que ya se mencionan figuran Mañana ¿será mejor?, El Santuario, Las cuentas del alma, Volvió Juanita y Nacedoras, entre otras.

