Las mellizas del ‘Desafío’ hicieron trampa. Rompieron importante regla: “es muy serio”

El reciente capítulo del Desafío Siglo XXI estuvo cargado de adrenalina, lágrimas y mucha tensión. Como es habitual en esta edición, durante cada ciclo la producción determina al “Elegido”, quien debe cumplir una misión sin ser descubierto por sus compañeros. En caso de no llevarla a cabo, debe ir directo al ‘Desafío a muerte’. Si logra el objetivo, se lleva 10 millones de pesos y se libra de ir a eliminación. Asimismo, si algún participante lo descubre, le arrebata ese dinero y, de igual manera, debe ir a muerte.

Tina y Dani del ‘Desafío’ incumplieron las normas del ‘Desafío’

En el primer ciclo, Dani había sido la “Elegida”. En esa oportunidad cumplió la misión y se llevó los 10 millones de pesos. Sin embargo, hace unos días fue eliminada de la competencia, pero regresó tras la renuncia de Claudia. Su estadía en el equipo Beta no fue tan larga, pues, en el capítulo de anoche fue nuevamente eliminada.

Todo comenzó porque, una vez más, fue elegida como “la Elegida”. Su misión era lograr que su equipo recibiera el castigo. Al ver que no lo consiguió, ideó un nuevo plan. Le dio señales a Tina con la esperanza de que ella sí se pudiera ganar el dinero. Sin embargo, dentro de las reglas está prohibido hacérselo saber a alguien más.

Cuando Andrea Serna les preguntó si alguien sospechaba quién era el “Elegido”, Tina alzó la mano y dijo: “sospecho que es Dani, la tarea de ella era que la cuarta competencia la teníamos que perder y que uno de los equipos nos tenía que enviar el castigo. Dani y yo siempre nos dijimos que las únicas que íbamos a ser reales en este juego éramos ella y yo. Ella simplemente me dijo, ‘cuando yo tome una decisión independientemente de que estés o no de acuerdo, me vas a apoyar’. Claramente entendí porque nadie quiere un castigo, la única manera es por obligación”.

Sin embargo, Andrea Serna fue contundente al revelar lo que había ocurrido entre las mellizas. “Tú le contaste a tu hermana que tú eras la elegida y que tenías esa tarea. Quiero aprovechar la oportunidad para subrayar que el tema del elegido es muy serio, es un reto más en esta competencia. Adicional aquí los estamos grabando todo el día, todos los días, no se nos escapa nada. Tú esta noche vas a ir a muerte”, le dijo a Dani.

Por su parte, también se dirigió a Tina. “Tú usaste la información de manera inapropiada buscando quedarte con los diez millones de pesos, así que tú también vas a eliminación”. Finalmente, Dani fue eliminada nuevamente de la competencia junto a Abrahan, su compañero de equipo.