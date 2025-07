Isa del Desafío Siglo XXI, reveló que ya no hará contenido para adultos. ¿Por qué?

Isabel Carvajal, reciente eliminada del Desafío Siglo XXI, fue una de las participantes más comentadas de esta temporada del concurso. La oriunda de Bello, Antioquia se destacó por sus habilidades físicas y, aunque llegó a ser considerada una de las mujeres más fuertes, fue eliminada en el ‘Desafío a Muerte’.

¿Qué pasó con Isa Carvajal?

La deportista de 27 años contó que, hace unos años, se desempeñaba como bartender, en Provenza, en Medellín. Sin embargo, con la llegada de la pandemia, tuvo que reinventarse para salir adelante.

Gracias a una amiga, comenzó a trabajar en una empresa de modelos webcam. “La pandemia fue un golpe muy difícil para mí. Fui bartender durante cinco años en el sector de Provenza, en Medellín. Cuando cae la pandemia, evidentemente cierran bares, restaurantes, absolutamente todo“, contó en una entrevista para La Red.

Aunque su plan no era trabajar como modelo webcam, la oportunidad llegó y, sin pensarlo, se convirtió en una gran fuente de ingresos. “No tenía computador en ese momento, entonces hacer teletrabajo era imposible y decidí entrar a un estudio de modelaje webcam (...) Me contacté con una amiga, ella me metió en el estudio donde ya trabajaba“.

Aunque ha recibido muchas críticas, Isa aprovechó la entrevista con el programa de entretenimiento de Caracol Televisión para defenderse.

“Es bastante difícil ser modelo webcam cuando las personas a mí me preguntan o me dicen que es un trabajo fácil, que no requiere desgaste, que solo es verse bonita y ya. Yo les digo, en serio, están muy engañados. Es un trabajo que requiere disposición física, disposición mental y emocional. Es algo que juega con cada parte de tu ser, juega energéticamente, juega con muchas cosas y siento que es un trabajo demasiado difícil”.

Exparticipante del Desafío Siglo XXI Fotografía por: Caracol Televisión | Edición: Vea

¿Por qué Isa Carvajal dejará de ser modelo webcam?

Aunque le fue muy bien con ese trabajo, tras su salida del Desafío Siglo XXI, la influenciadora tomó la drástica decisión de dejar de ejercer ese oficio.

:“La idea es no seguir porque cuando empecé el modelaje webcam tenía muy claro que la meta era cinco años. Esa meta, por cosas de la vida, mágicamente se cumple. Este año ya se cumplió, de hecho. Dije: ‘no quiero’. Yo no quiero seguir como modelo webcam. Es algo que no me llena, no me apasiona, no me nutre. Entonces voy a tomar la oportunidad que tengo en el Desafío para crecer en redes y para trabajar con mis redes sociales”, aseguró.

Agregó, además, que su paso por el Desafío cambió su forma de pensar: “El Desafío ha cambiado mi vida en muchos aspectos desde el punto de vista de cómo me proyecto, de lo que quiero ser, de mis sueños. De entender que soy capaz de hacer muchas cosas que nunca pensé o imaginé que iba a lograr. Me está transformando internamente y exteriormente también”.