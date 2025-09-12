‘Las muertas’ de Netflix: la historia real detrás de la serie mexicana en tendencia

El pasado 10 de septiembre Netflix estrenó Las muertas, una miniserie dramática dirigida por Luis Estrada. El proyecto audiovisual es una adaptación de la novela de Jorge Ibargüengoitia y cuenta con un elenco que incluye a actores como Arcelia Ramírez, Paulina Gaitán, Joaquín Cosío, Alfonso Herrera, Mauricio Isaac, Fernando Bonilla, entre otros.

¿De qué trata ‘Las muertas’, serie de Netflix?

Durante seis episodios, Las muertas ofrece un relato impactante sobre la explotación, la violencia y la impunidad que marcaron a varias generaciones en Guanajuato y Jalisco, en México. La historia sigue a un grupo de mujeres que, atraídas por falsas promesas de trabajo, terminan atrapadas en burdeles clandestinos controlados por dos hermanas implacables. Con un estilo que mezcla el drama social con elementos de thriller, la serie retrata tanto la vida dentro de estos prostíbulos como la corrupción que permitió que este negocio criminal floreciera durante años sin ser detenido.

¿Cuál es la historia real de ‘Las muertas’, de Netflix?

La historia de Las muertas se centra en las hermanas González Valenzuela, conocidas popularmente como “Las Poquianchis”. Delfina, María del Carmen, María Luisa y María de Jesús, quienes con la herencia que les dejó su padre, un expolicía del régimen porfirista conocido por su brutalidad y alcoholismo y quien fue acusado de asesinato, abrieron su primer burdel. Más adelante crearon una producción más amplia y rentable y aprovecharon la pobreza y la falta de oportunidades para atraer a decenas de jóvenes, muchas de ellas aún menores de edad, a quienes mantenían en condiciones inhumanas.

A quienes no seguían las reglas de “Las Poquianchis”, les negaban la comida, las mantenían encerradas durante horas y las sometían a brutales golpizas. Aquellas que se enfermaban o que sufrían de anemia eran vistas como poco atractivas por las dueñas y terminaban siendo asesinadas. Además de eso, se conoció que esos lugares ocurrían abortos clandestinos o, si las víctimas llegaban a término en su embarazo, los bebés eran asesinados. Se estima que más de un centenar de mujeres pasaron por sus burdeles, y muchas de ellas no lograron sobrevivir a los abusos, el maltrato o la desnutrición.

El escándalo salió a la luz en 1964, cuando las autoridades comenzaron a investigar denuncias sobre desapariciones y encontraron restos humanos en fosas clandestinas relacionadas con los negocios de las hermanas, poco después que una mujer lograra escapar y presentara una denuncia.

¿Quién es quién en ‘Las muertas’ de Netflix?

En dos días, la serie mexicana de Netflix ha logrado captar la atención del público no solo por su impactante historia basada en hechos reales, sino también por el elenco que da vida a los personajes. Gracias a las actuaciones de los actores, la producción logra capturar la tensión, la violencia y la complejidad emocional de uno de los casos criminales más memorables en la historia del país.