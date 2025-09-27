Linda Blair: ¿Qué pasó con la niña de ‘El Exorcista’? Así se ve en la actualidad

En 1973, el cine de terror dio un giro radical con El Exorcista, una película dirigida por William Friedkin y basada en la novela de William Peter Blatty. La protagonista fue Linda Blair, quien le dio vida a Regan MacNeil, la niña poseída que dejó al mundo helado con escenas que todavía hoy se consideran algunas de las más aterradoras en la historia del cine. Su actuación la catapultó a la fama como un ícono del género, ganando un Globo de Oro como “Mejor actriz de reparto” y una nominación al Óscar.

¿Qué edad tenía Linda Blair cuando filmó ‘El Exorcista’?

La actriz, nacida en San Luis, Misuri, en Estados Unidos, tenía trece años cuando hizo su debut en la película de terror. Compitió con 600 niñas más por ese papel con la ilusión de poder financiar sus estudios en veterinaria, pues sentía una gran pasión por los animales y la equitación.

Aunque debutó como modelo a los 6 años, hizo varios personajes en televisión en producciones como Hidden Faces y The Sporting Club. Sin embargo, fue su personaje de Regan MacNeil quien le dio un giro a su vida. No solo ganó reconocimiento internacional, sino que también, gracias a su oscuro papel, sufrió el acoso y amenazas de fanáticos religiosos que la agredían constantemente, por lo que, junto con su familia, tuvo que mudarse de estado y la productora de la película se vio obligada a contratarle guardaespaldas durante seis meses.

¿Qué pasó con Linda Blair, la niña de ‘El Exorcista’?

Posteriormente, protagonizó la secuela de la película Exorcista II: el hereje en 1977, pero no obtuvo el éxito esperado. A los 15 años inició una relación con el cantante australiano Rick Springfield, quien era diez años mayor que ella. Luego, sufrió el rechazo de Hollywood, por lo que comenzó a subir de peso y a tener problemas con las adicciones a tal punto que en 1977, cuando tenía 18 años, fue arrestada por consumo y tráfico de cocaína y anfetaminas. Le dieron una condena de tres años con libertad condicional. Además, tuvo que someterse a rehabilitación y fue internada en un hospital psiquiátrico por problemas de salud mental. Desde entonces, su carrera artística comenzó a declinar hasta que, en 1997, volvió a la equitación. “Quería ser una princesa. Quería estar en las películas de Disney, quería estar en ‘Lassie’, quería estar en ‘Flipper’. No quería ser un monstruo”, confesó años después.

Actualmente la actriz tiene 66 años, y su personaje la marcó no solamente a ella, sino también a los espectadores. “Siempre me resultó muy extraño cuando era joven y conocía a alguien que realmente parecía tenerme miedo. No podían separarme del monstruo en el que me convertí en una película. No creerías la frecuencia con la que la gente me pide que haga que mi cabeza dé vueltas”, agregó.

En el 2001 se volvió vegana y publicó su libro Going Vegan. También creó Linda Blair WorldHeart Foundation, un centro dedicado a rescatar y cuidar animales abandonados o maltratados. También posó desnuda en varias revistas como Playboy y en películas como Rejas ardientes y Calles salvajes. Otra de las facetas que exploró la artista fue la de empresaria. Lanzó su línea de ropa Linda Blair’s Wild West Collection, que sigue produciendo hasta el día de hoy.