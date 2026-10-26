Premios Macondo 2026, lista completa de ganadores: ‘Un poeta’ fue la más galardonada

Los Premios Macondo 2026 reconocieron este domingo 25 de octubre a las producciones, intérpretes y profesionales que se destacaron en el cine colombiano durante el último año. La ceremonia de la edición XIV se realizó en Cali y reunió a buena parte de la industria cinematográfica nacional en una noche dedicada a celebrar las películas y a quienes participan en su realización.

La gran protagonista de la ceremonia fue ‘Un poeta’, dirigida por Simón Mesa Soto, que se quedó con siete estatuillas y se convirtió en la producción más premiada de la noche. La película obtuvo reconocimientos en categorías como ‘Mejor Largometraje de Ficción’, ‘Mejor Dirección’, ‘Mejor Guion’, ‘Mejor Actor Protagónico’ y ‘Mejor Actriz Protagónica’.

"Este premio sigue sorprendiendo tanto como el primero. Todos los reconocimientos los recibo con el mismo amor y cariño, sin importar de dónde vengan", expresó Ubeimar Ríos, protagonista de ‘Un poeta’, en charla con VEA, de EL ESPECTADOR. "Hay que seguir trabajando. De hecho, ya he presentado algunos castings y hay uno que va muy avanzado. Ahí vamos, claros con que esto es efímero, pero con ganas de seguir avanzando".

Con solo una película en su haber y una limitada experiencia, el colombiano Ubeimar Ríos ha conseguido una de las categorías más importantes de los Premios Macondo gracias a su protagónico en ‘Un poeta’.

Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

El segundo lugar en número de galardones fue para ‘Adiós al amigo’, que recibió cinco premios. La producción se destacó especialmente en las categorías relacionadas con la música y el sonido, al obtener ‘Mejor Música Original’, ‘Mejor Canción Original’ y ‘Mejor Sonido’, además del reconocimiento a ‘Mejor Actor de Reparto’ y ‘Mejor Diseño de Vestuario’.

‘Horizonte’, por su parte, sumó cuatro premios en la ceremonia, entre ellos ‘Mejor Dirección de Fotografía’, ‘Mejor Diseño de Producción’, ‘Mejor Maquillaje’ y ‘Mejores Efectos Visuales’. La noche también dejó reconocimientos para otras producciones y profesionales, así como distinciones especiales, entre ellas el Premio Macondo de Honor para el director Sergio Cabrera y el Premio Macondo a los Oficios para Carlos Congote.

Lista completa de ganadores Premios Macondo 2026

Mejor Largometraje de Ficción

‘Un poeta’, de Ocúltimo SAS.

Mejor Largometraje Documental

‘El juego de la vida’, de Séptima Films SAS.

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Mejor Dirección

Simón Mesa Soto, por ‘Un poeta’.

Mejor Guion

Simón Mesa Soto, por ‘Un poeta’.

Mejor Actor Protagónico

Ubeimar Ríos, por ‘Un poeta’.

Mejor Actriz Protagónica

Rebeca Andrade, por ‘Un poeta’.

Mejor Actor de Reparto

Cristian Hernández, por ‘Adiós al amigo’.

Mejor Actriz de Reparto

Allison Correa, por ‘Un poeta’.

Mejor Dirección de Fotografía

Mateo Guzmán, por ‘Horizonte’.

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Mejor Montaje

Ricardo Saraiva, por ‘Un poeta’.

Mejor Música Original

Edson Velandia y Camilo Escobar, por ‘Adiós al amigo’.

Mejor Canción Original

Edson Velandia, por ‘Adiós al amigo’.

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Mejor Sonido

Daniel Garcés Najar, José Jairo Flórez Flórez y José Valenzuela, por ‘Adiós al amigo’.

Mejor Diseño de Producción

Marcela Gómez, por ‘Horizonte’.

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Mejor Diseño de Vestuario

Diana Oliva, por ‘Adiós al amigo’.

Mejor Maquillaje

Lina Cadavid, por ‘Horizonte’.

Mejores Efectos Visuales (VFX)

Juan Manuel Betancourt, Hadi Abou Ghazale y Pascal Giroux, por ‘Horizonte’.

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Mejor Largometraje Iberoamericano – FIACINE

‘O Agente Secreto’, de Brasil.

Mejor Cortometraje de Ficción

‘Sukua’, de La Fortaleza Films.

Mejor Cortometraje de Animación

‘Una vez en un cuerpo’, de Pez Dorado Animaciones.

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Mejor Cortometraje Documental

‘Mi viche todo el día’, de Vértigo Cine.

Premio del Público

‘El juego de la vida’, de Séptima Films.

Premio Macondo Sostenible

‘Golán’, de Cinema Co.

Premio Macondo de Honor

Sergio Cabrera.

Premio Macondo a los Oficios

Carlos Congote.

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