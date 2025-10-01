Logo Revista Vea
Lista completa de los ganadores de SmartFilms 2025

El festival de cine hecho con celulares premió el talento de los realizadores de cine y creadores de contenido.  

Por Redacción Vea
01 de octubre de 2025
Fotografía por: Leonardo Sánchez

SmartFilms es un festival colombiano que nació con el objetivo de hacer el cine accesible para todos: cualquier persona con un celular puede contar sus historias y competir por premios. A lo largo de sus ediciones, ha ido sumando categorías que abarcan temas como inclusión, género y comunidad, además de establecer alianzas estratégicas con entidades tanto públicas como privadas. 

Para la edición de este año, SmartFilms reforzó su compromiso institucional: la convocatoria ofreció premios que superaron los 200 millones de pesos colombianos, y se añadieron nuevas categorías como Etnias, junto a las ya existentes Redvolucionarias TIC, SmarTIC Incluyente y la categoría profesional en la plataforma de streaming DITU. 

¿Quiénes fueron los ganadores de SmartFilms 2025? 

La gala de premiación de la décimo primera edición tuvo lugar este martes 30 de septiembre de 2025 en el Teatro Julio Mario Santo Domingo, en Bogotá. A continuación, los ganadores en las diferentes categorías: 

Profesional Ditu 

  • Angela Sofía Ortega Tovar con el corto Toma 10

Aficionado Sonrident 

  • Ángel Gabriel Dávila Pinchao por Lassen. 

REDvolucionarias 

  • Retazos de María Camila Rueda Pájaro. 

SmarTIC Incluyente 

Ana María Garzón con El Precio Del Anhelo

Categoría ETNIAS 

  • Saimons Reyes Rodriguez con Julia. 

Jóvenes Amigos del Turismo 

  • Pintando Colombia de Alexandra Sofia. 

Filminuto Vertical Metro Línea 1 

  • A un Metro De Tus Sueños con su director Alex Luis Esteban Martínez García. 

Spot Mascotas NutreCAN 

  • Beatriz Eugenia Mejía Mantilla con su corto Lucky Dog. 

Musical Frisby 

  • Sonrisas pa Repartir de Daniela González. 

Otros reconocimientos de SmartFilms 2025 

Mejor banda sonora  

  • ¿Pa’ qué nos enredamos? de Iván Peña. 

Mejor maquillaje 

  • Pio Alejandra Pesellin Bautista con Herencia. 

Mejor producción 

  • Andrea_2007 de Ángela Sofía Ortega Tovar. 

Mejor mezcla y diseño de sonido 

  • A través de tus ojos de Jaime Lince L. 

Mejor vestuario 

  • Monguí, el río de la vida de Julieta Bernal.  

Votación del público 

  • Mujer, corazón de Girará. 

Mejor campaña publicitaria 

  • 120 de Alejandro Villegas. 

Mejor afiche 

  • No te ahogues, de Annie Stephanie Cortázar González. 

Mejor documental 

  • La Diba de Yenifer Lorena Coronado. 
Redacción Vea

Temas:

SmartFilms

SmartFilms 2025

Ganadores SmarFilms 2025

Categorías SmarFilms 2025

