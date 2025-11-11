‘Los ilusionistas 3’: fecha de estreno, elenco, dónde ver y más de la secuela

La tercera entrega de la saga de los “Cuatro Jinetes”, conocida en su versión original como Now You See Me: Now You Don’t y en español como Los Ilusionistas 3, tiene su estreno programado en cines para el 14 de noviembre de 2025. En algunos países de Latinoamérica, la fecha podría variar un poco; por ejemplo, en Chile se ha mencionado el 20 de noviembre como el día en que llegará a las salas.

En la producción, dirigida por Ruben Fleischer, los legendarios “Jinetes”, un equipo de ilusionistas y atracadores, regresan después de un tiempo de inactividad al aceptar una misión que los lleva más allá de los escenarios. Su objetivo: robar el codiciado “Diamante Corazón”, una joya de valor incalculable que está en manos de una poderosa familia criminal global. Para llevar a cabo este audaz plan, los jinetes se unen a una nueva generación de jóvenes magos, combinando su experiencia con la frescura de los nuevos talentos. Sin embargo, deberán enfrentarse a engaños, alianzas traicionadas y un adversario más astuto que nunca, mientras el truco se convierte en una emocionante carrera contra el tiempo.

Reparto de ‘Los Ilusionistas 3’

Jesse Eisenberg regresa como Daniel “Danny” Atlas.

Woody Harrelson vuelve como Merritt McKinney.

Dave Franco continúa interpretando a Jack Wilder.

Isla Fisher retoma su papel de Henley Reeves, quien no apareció en la segunda entrega.

Morgan Freeman regresa como Thaddeus Bradley.

La película también presenta nuevos rostros en el elenco: Rosamund Pike interpretará a la villana Veronika Vanderberg, una figura criminal muy poderosa. Además, Ariana Greenblatt, Justice Smith y Dominic Sessa se unirán como parte de la nueva generación de ilusionistas.

¿Dónde se puede ver ‘Los ilusionistas 3’

Después de su estreno, estará disponible en plataformas de streaming como Netflix y Amazon Prime Video (mediante el canal Lionsgate+).