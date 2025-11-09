‘Muerte por un rayo’: final explicado, reparto y más datos de James Garfield

Este drama histórico de cuatro episodios de Netflix narra la breve pero complicada presidencia de James A. Garfield, quien fue el vigésimo presidente de los Estados Unidos, y el trágico asesinato que interrumpió su mandato a manos de Charles J. Guiteau.

La serie cuenta con un elenco impresionante que realmente da vida al agitado panorama político de la América posterior a la Guerra Civil, así como al estado mental perturbado del asesino. Entre los actores más destacados se encuentran:

Michael Shannon, quien da vida a James Garfield.

Matthew Macfadyen, que interpreta a Charles Guiteau, el hombre que asesinó a Garfield.

Betty Gilpin, que encarna a Lucretia Rudolph Garfield, la esposa del presidente. Nick Offerman, que aparece como el vicepresidente Chester A. Arthur.

Bradley Whitford como el senador James G. Blaine

Shea Whigham como el senador Roscoe Conkling.

¿Cómo es el final de ‘Muerte por un rayo’? ¡Alerta de spoilers!

El final de Muerte por un rayo se enfoca en el episodio titulado “El destino de la república”, donde se entrelazan los hilos políticos, personales y psicológicos que la serie ha ido desarrollando. Garfield, tras una campaña poco convencional que lo lleva de ser un líder relativamente desconocido a la Casa Blanca, se enfrenta a una serie de desafíos: la corrupta maquinaria del partido republicano, las expectativas de sus aliados, los favores políticos que se otorgan y se niegan, y la presión de un sistema que ya lo había etiquetado como “una figura de transición”. Al mismo tiempo, Guiteau se presenta como un personaje obsesionado, agraviado y mentalmente inestable, que ha interpretado su apoyo a Garfield como una promesa de recompensa política que nunca se cumple.

A medida que avanza la historia, Garfield toma decisiones que buscan alejarse del clientelismo y la corrupción, lo que genera tensiones con varios miembros de su entorno político, como Conkling o Blaine. Guiteau, incapaz de hacerse escuchar, toma la decisión fatal de asesinar al presidente. Aunque la serie no se centra únicamente en el acto del disparo, sí dramatiza las consecuencias: el impacto social, político y simbólico del magnicidio, y cómo el país reacciona ante este golpe.

En el desenlace, Garfield muere a causa de las heridas sufridas (y de las complicaciones médicas de la época), lo que provoca la sucesión de Arthur al cargo y marca un punto de inflexión: se sugieren reformas al sistema de nombramientos federales, como la futura Pendleton Civil Service Reform Act.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Quién era James A. Garfield?

James A. Garfield nació en 1831 y tuvo un comienzo humilde. Antes de convertirse en presidente, fue profesor, luchó en la Guerra Civil, y se desempeñó como representante y senador. La serie lo retrata como un líder con una fuerte convicción moral, quien, a pesar de su breve tiempo en el cargo —asumió en marzo de 1881 y fue asesinado en julio del mismo año— dejó un legado de reformas que nunca pudo completar. Desde una perspectiva histórica, su muerte impulsó reformas en el servicio civil, como la futura Ley Pendleton, y marcó un cambio significativo en la forma en que se entendía el acceso al poder y su función.