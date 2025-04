Mamá de Laura González entró a ‘LCDLF’. Le hizo fuerte llamado de atención

Desde que Laura González llegó a La casa de los famosos Colombia (LCDLF) ha sido protagonista de polémicos y emotivos momentos. El más reciente se dio tras la visita de Herlinda, su madre, quien ingresó bajo la dinámica de ‘congelados’ y le hizo un fuerte llamado de atención, precisamente, por sus constantes conflictos con otros participantes.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

El mensaje de la mamá de Laura González en ‘La casa de los famosos’

Herlinda cruzó la puerta de la casa y fue directamente hasta donde estaba su hija, quien debía quedarse congelada o, de lo contrario, recibiría una fuerte sanción.

“No te vayas a mover y ponme cuidado. Viniste aquí con un fin y tienes que cumplirlo. Necesito que te pongas firme y hagas contenido porque yo sé que tú puedes ¡No estés más triste que voy a estar bien! Confía en Dios que él nos va a sacar de esto. Concentrada en lo tuyo y no digas malas palabras que no se te ve bien. Tú eres una dama y lo sabes, así que por favor concéntrate aquí. En este momento aquí está lo tuyo, afuera no hay nada para ti”, comentó la mamá de Laura González, quien también es recordada por su participación en Protagonistas de Nuestra Tele (2017).

Por último, Herlinda se dirigió a los demás habitantes de La casa de los famosos Colombia y les solicitó darse la oportunidad de conocer mejor a su hija, pues considera que “es una persona maravillosa con un alma noble y pura”.

Laura González, en riesgo de ser eliminada de ‘La casa de los famosos’

‘Alerta’, quien fue recientemente eliminado del programa, decidió nominar a la antioqueña antes de su salida, lo que la dejó en una posición vulnerable, con el riesgo latente de ser la próxima eliminada.

La nominación del humorista no pasó desapercibida, pues en su último día dentro de la casa, el humorista expresó que consideraba a Laura González como una persona egocéntrica. Incluso, recordó que fue la única participante con la que tuvo un conflicto real, luego de que ella insinuara que él tenía interés en conquistar a Karina García.

“La única persona con la que he tenido problemas es Laura (...) Su ego no le permite reflexionar sobre nada”, concluyó ‘Alerta’ en charla con los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo, quienes lo interrogaron por las razones que tomó la decisión de enviar a González a la temible ‘placa de nominados’.