Ella es la esposa de Variel Sánchez de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’. Es actriz

Tras el estreno de la segunda temporada de Nuevo rico, nuevo pobre, que llegó a la pantalla de Caracol Televisión el pasado lunes, los televidentes y usuarios en redes sociales se han interesado en conocer detalles de la vida de cada uno de los protagonistas y personajes de la telenovela.

Historia de amor de Variel Sánchez y Estefanía Godoy, su esposa

Variel Sánchez le da vida a Brayan Galindo, uno de los protagonistas de la historia. El actor, quien para este proyecto tiene una relación con Rosmery Peláez, interpretada por Lina Tejeiro, está casado y tiene dos hijos en la vida real.

Estefanía Godoy es la mujer que conquistó su corazón. De acuerdo con varias entrevistas que ha dado, el actor reveló que la también actriz fue el amor de su vida desde su infancia.

“Yo me casé con el amor platónico de mi vida. Yo trabajé con ella en Jack, el despertador, yo tenía 10 años y ella 18 y yo me enamoré profundamente”, contó en entrevista con Laura Acuña.

En ese momento, Estefanía tenía pareja. Pasó el tiempo, ella se mudó a Londres y al volver de nuevo a Colombia, Variel se enteró que ya estaba soltera, así que aprovechó para comenzar a conquistarla. Al principio, para Estefanía era imposible estar con Variel, por la diferencia de edad, ya que ella es 8 años mayor que él. La actriz aseguró que, en ese momento, no podía verlo con otros ojos más allá de una amistad. Finalmente, ambos tomaron la decisión de estar juntos y ahora conforman una de las parejas más sólidas de la farándula.

De acuerdo con lo que contó el protagonista de Nuevo rico, nuevo pobre, “a los tres meses me fui a vivir con ella, a los seis le dije que tuviéramos un hijo y el 15 de diciembre quedamos en embarazo (...) y ya, estoy feliz, llevamos cuatro años y quiero hacerle el segundo, tercero, cuarto, quinto", dijo en el 2019 en conversación con Suso, el paspi.

¿Quién es la esposa de Variel Sánchez?

Estefanía Godoy también es actriz. A lo largo de su carrera ha hecho parte de proyectos como Todos quieren con Marilyn, Juego prohibidos, En los tacones de Eva, Mujeres asesinas, Amor en custodia, A corazón abierto, Cumbia Ninja, Hermanos y Hermanas, entre otros. Lo último que hizo en televisión fue Confinados, en el 2020 y, desde entonces, ha estado alejada de la pantalla.

Además de su carrera actoral, Estefanía ha explorado otras facetas profesionales. En su perfil de Instagram, se describe como asesora de cocina saludable y hábitos, ofreciendo cursos en línea relacionados con la alimentación consciente.

Estefanía, además de ser la esposa de Variel, es la madre de Valentín y Ramón, sus dos hijos. Cuando el actor participaba en MasterChef Celebrity, sufrieron la pérdida de un nuevo bebé, un episodio que fue difícil para los dos.

A partir de ese momento, el actor y su esposa tomaron la decisión de no tener más hijos. Variel se realizó la vasectomía. “Ya tengo a dos chiquitos, mi mujer es más grande que yo y, la verdad, quiero tener una vida... un poco más tranquila. No quiero tener más hijos... Hicimos este pendiente que teníamos. Se cerró la fábrica y se volvió parque de diversiones (...) Fueron seis minutos, no se siente nada. Gran decisión el cumplir con esta tarea, la atención es maravillosa, la gente amorosa y el lugar hermoso. Es un procedimiento rapidísimo, yo soy mega nervioso, dejé la camilla llena de sudor, no soy muy buen paciente”, dijo para Red+TV.