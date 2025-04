Marlon volvió a LCDLF. Esto le dijo a Karina y Altafulla por su relación amorosa

Durante el tiempo que Marlon Solórzano estuvo en La casa de los famosos, inició un amorío con Karina García. Sin embargo, no duró mucho pues él fue eliminado de la competencia. Tras su salida, expresó que esperaría a la modelo paisa hasta que saliera; sin embargo, después aseguró que se había decepcionado de ella.

Karina García y Marlon Solórzano en 'La casa de los famosos Colombia 2'. Fotografía por: Canal RCN

Así fue la visita de Marlon Solórzano en ‘La casa de los famosos’

Ayer, la producción de La casa de los famosos anunció que a la dinámica de ‘Congelados’ llegaría Marlon Solórzano. La noticia generó muchas reacciones por lo que el modelo paisa le diría a Altafulla, su amigo, y a quien fue su pareja dentro de la competencia, pues actualmente ellos dos iniciaron un romance en la casa.

Solórzano ingresó y a cada uno de los participantes le dio un mensaje: “los felicito por estar aquí más de tres meses, es admirable, han pasado muchas pruebas, lo han hecho super bien. Todos son unos ganadores, todos tienen un amigo firme, cuando salga espero que que parchemos”, dijo.

A La Jesuu, quien reingresó esta semana, le dijo: “lastimosamente eres la persona con lo que no voy a volver a compartir, me cansé de escribirte mensajes y que no me respondieras, aquí la doble cara eres tú”.

“Eres la mujer más peligrosa”: Marlon Solórzano a Karina García

Sus palabras hacia Karina y Altafulla fueron las que más llamaron la atención. Primero le habló a la modelo: “Kari, definitivamente eres la mujer más inteligente, peligrosa, lo has hecho muy bien, te felicito, salvarse de tantas placas, lo has hecho increíble, muy bien".

Por su parte, al cantante e influenciador le recordó la amistad que tienen desde hace varios años: “somos amigos de hace mucho, de años, no somos los mejores amigos, los más íntimos, pero hay una amistad, a mí no me incomodó nada con el tema de Karina”, dijo.

Luego, agregó: “Karina y yo tuvimos un cuento, no estoy dolido para nada, ella y yo no tuvimos nada serio, ¿acaso es que ella es mi novia?, ¿acaso es mi mujer para venir a reclamarle?, sigan juntos, sigan bien, se ven bien, se ven lindos, incluso tienen una personalidad muy peculiar, que duren mucho”.

Al final, le entregó a Andrés Altafulla un peluche que tiene la forma de un gusano. Los internautas dejaron sus reacciones en redes sociales: “qué cosa más innecesaria”, “usted para qué fue que entró a la casa, cómo que la Jesuu doble cara por no contestarte, acaso es obligación”, “Marlon lo hizo súper bien”, “ni mi ex es tan cansón como este tipo”, “fue a hacer el oso”, “Marlon juró que rompió”.