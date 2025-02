Karina García de LCDLF reveló detalles de su polémico romance con Blessd

La eliminación de Sofía Avendaño de La casa de los famosos el pasado domingo 02 de febrero, sigue siendo uno de los temas más comentados del mundo de la farándula en Colombia.

En redes sociales se ha hablado mucho del paso de la modelo trans por el reality de convivencia, ya que, al salir de la competencia, dejó nominada a Karina García, una modelo paisa que también se ha convertido en tendencia en los últimos días.

¿Qué pasó con Sofía Avendaño y Karina García en ‘La casa de los famosos’?

Una vez Sofía salió al mundo exterior, se refirió a su tensa relación con Karina: . “Solo la conocí un mes antes de entrar aquí, porque ella también estaba confirmada. En ese momento, me buscó para entablar una amistad, y yo pensé que era sincera, pero en realidad solo lo hizo para obtener información. Ella planeó un complot con Marcela Reyes y sus amigas para que Mariana Zapata no entrara al ‘reality’, ya que hubo una polémica porque las dos fueron mozas del cantante Blessd”, dijo en entrevista con Mañana Express, de RCN.

Karina García habló de Blessd, Sofía Avendaño y Mariana Zapata

En una conversación con sus compañeros de competencia, Karina reveló lo que, según ella, ocurrió con Bless y Mariana Zapata, a quien consideraba su mejor amiga.

“Yo estaba enamorada de una persona y ella (Mariana Zapata) se acostó con él, no le importaban mis lágrimas, lo mucho que yo sufría. Sin embargo, la perdoné, dejé que pasara el tiempo y nunca le tiré, luego salió en un pódcast a dejarme por el piso, a decir que yo había sido la moza de él (Blessd), hablar tantas cosas que yo no entiendo esa niña cómo hizo para inventar tanto", dijo visiblemente molesta.

Asimismo, García expresó sus sentimientos hacia el reguetonero y cuestionó la actitud que tuvo Sofía Avendaño con ella cuando ocurrió lo de Blessd. “Fueron tres días en que lloré, no comí y esta niña Sofía (Avendaño) me decía: ‘¿usted es boba? Hable’, pero yo nunca quise hablar por cuidarle la intimidad a él, primero porque yo lo amaba de verdad y él lo sabe, segundo por proteger mi privacidad y tercero porque nunca he sido una persona vengativa y por eso estoy aquí, porque yo sé que Dios me tiene aquí porque me lo merezco”, aseguró.

Finalmente, agregó: “Yo no quería agrandar más esa polémica que fue tan fuerte, me atacaron, me pordebajearon, me difamaron, pero mi versión de lo que pasó con esta niña, llegó la hora de contarla, porque fue muy duro para mí. Yo tomé la decisión de callar durante un año porque soy una buena persona. Voy a dar mi versión de qué fue lo que pasó con Blessd, Mariana Zapata y Karina García, porque la verdad la tengo yo”.