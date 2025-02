Martín Elías de ‘Yo me llamo’: edad, quién es, de dónde es y más del imitador

Esta temporada de Yo me llamo ha sido muy comentada en redes sociales y medios de comunicación, entre otras cosas, por los desacuerdos que han tenido César Escola, Amparo Grisales y Rey Ruiz, jurados del programa.

¿Qué pasó con ‘Yo me llamo Martín Elías’?

Uno de los concursantes que más ha despertado todo tipo de emociones en el público, ha sido el imitador de Martín Elías. El artista se ha destacado como uno de los favoritos de esta temporada, incluso, Amparo Grisales ha logrado erizarse varias veces con sus presentaciones.

“Eres maravilloso, me ericé. Qué hermoso. Yo te voy a decir que te espera un futuro maravilloso, gigante, grande. Martín Elías, estaba midiendo perfecto el color de la voz, tienes la herencia de tu padre, lógico, de Diomedes, pero estás manejando la voz de Martín Elías, más delgada y cuidando que no se vaya a los dejes del papá, aunque dejando un grito porque lo tiene, la alegría que traes, ese sabor, esa afinación, está muy bien (...) Este es un vallenato de la nueva ola, o sea que te queda perfecto y esa ola te salió hermosísima. Saliste como un toro”, le dijo la diva de Colombia.

Por su parte, Escola también lo elogió: “Solo una recomendación técnica, tú tienes el color perfecto de la voz, yo sé que muchos cantantes tapan la cápsula del micrófono, pero no la tapes tanto tú, porque el color de la voz de Martín Elías es perfecta cuando se captan todos los armónicos”.

No obstante, la opinión de Rey Ruiz no fue bien recibida por el público: “así tengas el color específico como para hacer a Martín Elías y tengas la métrica exacta para hacerlo, hay algo que a mí me está haciendo dudar y esa la parte nasal, para mí, que estás exagerándolo un poquito”.

Al notar que al público le incomodó su opinión, Ruiz afirmó: “Si quieren, me voy y no digo nada”.

Finalmente, el doble del intérprete de 10 razones para amarte, agregó: “maestro, le agradezco muchos sus palabras y le prometo a todos que lo voy a preparar mucho mejor para traer un mejor espectáculo para todos”.

¿Quién es ‘Yo me llamo Martín Elías’?

El artista que está detrás de la imitación del hijo menor de Diomedes Díaz y Patricia Acosta se llama Dényer Jiménez, un joven de 26 años oriundo del estado de Zulia, Venezuela. Su gran parecido con el cantante original se ha convertido en tendencia en redes sociales y medios de comunicación nacionales e internacionales.