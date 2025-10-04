‘MasterChef Celebrity Colombia’: otro participante se despidió de la competencia

La tensión volvió a apoderarse de la cocina más famosa de la televisión colombiana. En la más reciente eliminación de MasterChef Celebrity Colombia un participante tuvo que abandonar el concurso, pese a que había logrado sobrevivir a varios retos y llegar nuevamente con ilusión a la competencia. Su salida sorprendió a sus compañeros y dejó claro que en esta etapa ningún error pasa desapercibido.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿Quién es el más reciente eliminado de ‘MasterChef’?

La jornada empezó con un reto libre en el que cada concursante debía jugársela con su mejor carta. Aunque la despensa estuvo abierta y hubo total libertad creativa, los jueces advirtieron que no se trataba de improvisar. Belén Osorio fue tajante: “No libres para hacer estupideces”.

Los participantes se enfrentaron a la prueba con distintos niveles de confianza y creatividad. Luis Fernando Hoyos abrió la degustación con ‘Lomo en las alturas’, un plato bien recibido pese a pequeñas observaciones sobre el punto de la proteína. En general, se destacó su capacidad para sobreponerse a los problemas durante la preparación.

Michelle Rouillard se convirtió en una de las favoritas de la jornada con ‘El jardín de los suspiros’. Su plato encantó al jurado y Jorge Rausch incluso la envió de inmediato al balcón. Alejandra Ávila también convenció con ‘Descubrimiento’, un hojaldre que escondía camarones, aunque tuvo algunas observaciones de Belén.

Raúl Ocampo presentó ‘Para mis niñas’, un plato cargado de intención y emoción, pero que no alcanzó las expectativas. El participante admitió que le costó mantener la compostura tras las críticas. Ricardo Vesga, por su parte, llevó a la mesa ‘Mi otro yo’, una cazuela de mariscos que tampoco convenció del todo debido al espesor de la crema y al término de los camarones.

Sin embargo, la jornada terminó con un desenlace inesperado: el actor Jorge Herrera fue el nuevo eliminado de la temporada. Su salida tiene un matiz especial: apenas había regresado al programa tras una reincorporación, pero solo resistió una semana en competencia antes de despedirse de manera definitiva.

La preparación que lo llevó a abandonar las cocinas fue un ‘Arroz Pacífico’, una propuesta con cúrcuma, camarones y calamar cocinados en leche de coco. Los jurados fueron contundentes: los camarones estaban pasados de término y el arroz no tuvo el resultado esperado.

Los eliminados de ‘MasterChef Celebrity Colombia 2025’ hasta ahora