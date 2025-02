¿Mauricio Figueroa sale de ‘La casa de los famosos’? Médicos dieron su diagnóstico

Una de las noticias alrededor de ‘La Casa de los famosos’ en las últimas horas ha sido la intención de Mauricio Figueroa de abandonar la competencia. El veterano actor, que es el de más edad, dentro de la famosa casa reunió a sus compañeros y reconoció que ya no se sentía cómodo en el reality.

“He pensado que ustedes me nominen, porque tienen que hacerlo, para poder estar en la placa y estar en peligro. Al mismo tiempo, quiero hacerle un llamado a toda la gente bonita que han votado por mí para que ya no lo hagan. Esto es por mi salud, no por cobardía”, dijo Mauricio instando a sus compañeros a votar por él para posteriormente pudiera eliminado. También agradeció a los televidentes que han votado por él, para que se mantenga en la competencia para que no lo sigan haciendo y él pueda salir pronto.

Sin embargo, como ya se sabe en ‘La casa de los famosos’ antes de que alguien que presente quebrantos de salud salga, la producción se encarga de que el participante sea revisado por un equipo médico que establece si es prudente o no que el famoso siga en la convivencia.

Marcelo Cezán y Carla se comunicaron con los participantes de esta segunda temporada y anunciaron el veredicto sobre la permanencia del reconocido actor.

Esta fue la orden médica para Mauricio Figueroa en ‘LCDLF’

“Don Mauricio ha sido revisado por el departamento médico y ese departamento ha tomado una decisión”, dijo Cezán causando expectativa en los habitantes, especialmente en el afectado. “Por orden del departamento médico debes guardar absoluto reposo por lo tanto, hasta nueva orden don Mauricio no podrá participar en ninguna prueba de esfuerzo físico”, mencionó Marcelo, al tiempo que Carla mencionó que el actor sigue en la casa.

“Tranquilo aquí estamos cuidándote para que te podamos dar todo el amor y permanecer en la casa hasta que Colombia lo decida”, mencionó la también actriz Giraldo.

Antes de terminar la comunicación con la casa, Cezán fue categórico y mencionó a Mauricio: “recuerda que hasta nueva orden es Colombia, la que decide, ten eso siempre claro, por favor”, en una clara alusión a que no es ideal dar instrucciones a los compañeros para que voten por él en la placa.

Por su parte, Figueroa tomó muy bien la indicación médica y mencionó que se ha sentido cobijado por sus compañeros. Recordemos que el actor de 75 años se desplaza por ‘La Casa de los famosos’ en silla de ruedas o con bastón, debido a una delicada lesión en la rodilla, que le ha causado bastante molestia.

“Esto fue una cosa fortuita que pasó, siempre me he sentido respaldado por esta cantidad de mucharejos y machurejas... cariño ha sobrado, calor humano ha sobrado”, mencionó el actor, recordado como Ezequiel en ‘Francisco, el matemático’.

