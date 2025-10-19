Miss Universe 2025: renunció un tercer jurado a pocas horas de la ceremonia de coronación

La organización de Miss Universe 2025 enfrenta uno de los momentos más tensos de esta edición luego de confirmarse la renuncia de un tercer integrante de su panel de evaluación. A pocas horas de la ceremonia en Tailandia, la princesa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, quien presidía el comité de selección, comunicó que dejará su participación en el concurso. Su salida se suma a las ya anunciadas por Omar Harfouch y Claude Makélélé, dos bajas que habían encendido las alarmas dentro del certamen.

¿Por qué renunció Camilla di Borbone a Miss Universe 2025?

Aunque la organización no ha emitido un informe detallado sobre las circunstancias que llevaron a la princesa a apartarse del proceso, diversos medios en Tailandia han señalado que la decisión estaría relacionada con la seguidilla de controversias surgidas durante la concentración. Entre ellas, la atmósfera de incertidumbre que dejó la renuncia anterior de los otros jurados y las críticas públicas dirigidas a la estructura interna del proceso de selección.

El primer golpe al panel llegó con el anuncio de Omar Harfouch, empresario y músico de origen libanés-francés, quien decidió retirarse del concurso tras acusar a Miss Universe de irregularidades en la elección de las finalistas. Según expuso en un comunicado, la organización habría definido un grupo preliminar de 30 clasificadas antes incluso de que el jurado oficial evaluara a las 136 concursantes. Harfouch manifestó que esta dinámica contradecía lo estipulado en su contrato y desvirtuaba el carácter competitivo del evento. Además, cuestionó la aparición de un equipo paralelo denominado Beyond the Crown, cuyo rol no habría sido claramente explicado y que, según él, podría incluir integrantes con vínculos personales con algunas participantes.

La controversia no terminó allí. Horas después, el exfutbolista y entrenador francés Claude Makélélé también confirmó que no estaría presente en la gala. Aunque en su caso señaló motivos estrictamente personales, su salida alimentó aún más la percepción de desorden administrativo en una edición que ya venía bajo el escrutinio público.

Con la renuncia de la princesa Camilla, la situación se complejiza aún más para la organización, que se prepara para la gala en el Impact Arena de Bangkok. Así, mientras el público espera conocer a la nueva ganadora, el concurso enfrenta el desafío de recuperar la confianza en un momento crucial para su reputación y su futuro.