Miss Universe 2025 enfrenta nuevo escándalo: jurado renunció por polémica razón

A pocos días de la coronación de la nueva Miss Universe, el certamen vuelve a quedar bajo los reflectores por motivos ajenos al glamour. En la última semana, la organización ha tenido que enfrentar varios episodios controvertidos: desde el cruce de acusaciones entre Fátima Bosch, Miss México, y Nawat Itsaragrisil, directivo tailandés vinculado al concurso, hasta la denuncia de Hanin Al Qoreishy, representante de Iraq, quien aseguró ser blanco de una campaña de difamación. A este ambiente ya tenso se suma ahora la renuncia inesperada de uno de los jueces oficiales, quien decidió apartarse del panel argumentando graves irregularidades internas.

¿Qué jurado renunció a Miss Universe 2025 y por qué?

El compositor y empresario libanés Omar Harfouch, quien había sido anunciado como parte del jurado internacional de esta edición, informó a través de sus redes sociales que abandonaba el concurso tres días antes de la gala final en Bangkok. Según explicó, su decisión responde a inquietudes profundas sobre el proceso de selección preliminar y a lo que calificó como una falta de transparencia al interior del certamen.

Harfouch afirmó que, mientras se preparaba para cumplir con sus funciones, se enteró por redes sociales de la existencia de un supuesto comité adicional encargado de escoger a las 30 finalistas entre más de un centenar de delegadas. Según el músico, ninguno de los jueces oficiales fue convocado para esa evaluación y los resultados del proceso permanecieron completamente ocultos para ellos.

En una segunda declaración pública, Omar Harfouch fue más lejos: aseguró que ese grupo de selección no oficial estaría compuesto por personas con vínculos personales o profesionales con algunas concursantes, lo cual —según él— representaría un conflicto de interés directo. Incluso mencionó que una de esas figuras tendría relación con el manejo de los votos y los resultados, lo que a su juicio agravaba aún más la situación.

Tras expresar su inconformidad directamente a miembros de la organización, Harfouch afirmó que la respuesta que recibió solo generó más dudas. Señaló que Miss Universe publicó una lista de personas relacionadas con la selección preliminar, pero sin especificar el rol que cada una desempeñaba, algo que él interpretó como un intento poco claro de justificar el proceso. Finalmente, anunció que no solo renunciaba al jurado, sino que también retiraba la música preparada para el show, alegando una conversación “irrespetuosa” con el CEO del concurso, Raúl Rocha.

¿Qué dijo Miss Universe ante los señalamientos de Omar Harfouch?

Horas después, la organización se pronunció oficialmente para desmentir las acusaciones. En un comunicado publicado en su cuenta principal de Instagram, el certamen aseguró que ninguna instancia alterna había sido creada y que tampoco existía un panel improvisado a cargo de evaluar a las delegadas. La entidad sostuvo que todos los procedimientos seguían los lineamientos establecidos y que eran supervisados directamente por la MUO.

Miss Universe también rechazó que hubiera autorizaciones para que terceros seleccionaran finalistas o intervinieran en los puntajes preliminares. Según el comunicado, las afirmaciones del músico eran “incorrectas” y no correspondían a lo que realmente ocurre detrás de escena. La organización añadió que, ante la decisión del artista de no continuar, aceptaba su retiro del panel oficial.

Además, la MUO anunció que Harfouch queda impedido para utilizar o asociarse con la marca Miss Universo en cualquier producto, publicación o comunicación posterior.