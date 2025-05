Nació nuevo romance en ‘Yo me llamo’ ¿Quiénes son los protagonistas?

Desde hace dos semanas empezó a rondar un rumor por los pasillos de Yo me llamo: dos de los participantes que están en competencia tendrían una relación amorosa. Los primeros en hablar al respecto fueron Amparo Grisales y César Escola, jurados del programa, quienes expusieron ante el público sus sospechas al respecto.

Días más tarde, tras una de las presentaciones de la imitadora de Ángela Aguilar, se confirmó que ella es una de las protagonistas del comentado romance.

“Yo te digo una cosa, mi querida Angelita. Si usted no nos cuenta, nosotros tenemos quien lo haga. Tenemos espías allá adentro”, dijo Amparo Grisales, a lo cual César Escola se sumó y preguntó a la joven cantante si “hay amor” con uno de sus compañeros de Yo me llamo. Finalmente, tras la insistencia del jurado, hubo una confirmación: “Sí, hay amor, pero es algo de mi vida privada que no me gustaría compartir. Es algo que quiero mantener todavía en privado, pero aprecio mucho que ustedes quieran saberlo”.

¿Quién es la pareja de ‘Yo me llamo Ángela Aguilar’?

El hermetismo con el que la concursante mantiene su noviazgo ha causado intriga y también ha despertado algunos rumores entre los televidentes, quienes comentan en redes sociales los nombres del imitador que la conquistó.

De acuerdo con lo expuesto por el público, el novio de ‘Yo me llamo Ángela Aguilar’ sería el doble de Bob Marley, teniendo en cuenta que las “miradas cómplices” entre ambos y, sobre todo, sus sonrisas, los delatan cada que se habla del tema. Sumado a lo anterior, la producción suele enfocar a este participante cuando se habla del tema, lo que es considerado por muchos como una clara pista.

A pesar de que el otro integrante de esta pareja sigue siendo un misterio, Amparo Grisales prometió que la información saldrá muy pronto a la luz, pues confía en el trabajo que realizan sus informantes dentro del programa.

Cabe recordar que, en varias ocasiones, los miembros del jurado han manifestado que el doble de Pipe Peláez es el encargado de suministrarles información sobre lo que ocurre detrás del escenario. Sin embargo, se desconoce si él también será el encargado de revelar el secreto que tanta conversación ha generado en el entorno del concurso musical de Caracol Televisión.