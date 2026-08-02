Naufragio: Pesadilla en el mar: tragedia del crucero Costa Concordia en Netflix ¿Qué pasó?

El lujoso crucero Costa Concordia naufragó frente a la isla italiana de Giglio, luego de un día de navegar en plena normalidad. El desastre ocurrió en la noche del viernes 13 de enero del 2012 y dejó 32 personas fallecidas.

El material, disponible en Netflix, recapitula en algunos de los hechos posteriores como la responsabilidad del capitán Francesco Schettino, quien minimizó la tragedia y demoró en dar la alerta para permitir que los pasajeros subieran a los botes salvavidas, así como los sucesos posteriores.

Los hechos del Costa Concordia en el 2012

Fue el 13 de enero de 2012 cuando el lujoso crucero Costa Concordia chocó contra una roca frente a la isla italiana de Giglio después de que el capitán, Francesco Schettino, ordena desviarlo de su ruta y diera instrucciones que al parecer, fueron malinterpretadas.

El barco encalló y perdió su estabilidad de tal manera que comenzó a inclinarse, causando una emergencia. La mayoría de pasajeros lograron ponerse a salvo en los botes que llegaron a la isla, que no tenía capacidad para enfrentar una tragedia de esa magnitud.

El documental incluye testimonios de los sobrevivientes quienes narran los esfuerzos que tuvieron que hacer para ponerse a salvo, por su cuenta. Entre ellos el de una pareja que llevaba su hija de 2 años.

Posterior a la tragedia, se confirmó que en efecto, el capitán abandonó el Concordia antes de que todos los pasajeros y tripulantes fueran evacuados.

El 17 de enero de 2012, Schettino quedó bajo arresto domiciliario. Ese mismo día salieron a la luz los audios que confirmaban que el comandante de la Guardia Costera, Gregorio De Falco, le ordenó a Schettino regresar al barco para coordinar la evacuación.

Después de que el crucero fuera enderezado, en una operación que duró 19 horas, los buzos encontraron los restos de una de las dos personas que seguían desaparecidas.

Más tarde, es identificada como la italiana Maria Grazia Trecarichi. En el documental de Netflix, uno de los testimonios más emotivos es justamente el de su hija, quien narra que la noche de la tragedia planeaban celebrar el cumpleaños de su madre.

La condena al capitán del Costa Concordia

Dentro de los sucesos siguientes se destacan que el barco se remolcó desde la costa de Giglio hasta un astillero de Génova, donde fue desguazado. En ese proceso los encargados hallaron el cuerpo de la última víctima que seguía desaparecida, el camarero indio Russel Rebello.

El caso del Costa Concordia concluyó el 11 de febrero del 2015 cuando un tribunal condenó al capitán Schettino a 16 años de prisión por homicidio involuntario, abandonar el barco antes de ser evacuado y dar información falsa sobre la gravedad de la ocurrido.

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