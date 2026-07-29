‘El otro padre’, de Netflix: elenco, sinopsis y final de la serie de Manolo Cardona

La vida de Maca, una doctora destacada, con una familia estable se ve trastocada cuando Julieta, su hija comienza a tener delicados quebrantos de salud que terminan revelando un grave padecimiento de los riñones. Se trata d eun síndrome conocido como de Alport.

Le determinan que su vida a corre peligro si no se somete a un trasplante de riñón pronto. Su padre Ricardo parece ser el primer candidato a donante, sin embargo los resultados arrojan un resultado inesperado que cambia la vida de la familia y para siempre. Atrás queda la armonía.

El dolor, el engaño, el secreto y la culpa en ‘El otro padre’

Sale a la luz que Ricardo no es el padre de Julieta y queda al descubierto un secreto que estuvo resguardado por 20 años. Es así como se establece que Emilio es el verdadero padre.

La inesperada verdad lleva a una crisis a Ricardo, quien tiene un estrecho vínculo con quien creía era su hijo biológica y a quien ama profundamente. Las cosas naturalmente no son buenas tampoco para la doctora que ocultó el romance que tuvo dos décadas atrás, sin embargo más allá de las implicaciones de que le verdad sale a la luz está la vida de su hija que debe salvar. La médica también se conflictúa con la culpa.

La serie, que se convierte en una carrera contra el tiempo para Julieta y su madre, permite reflexionar sobre la paternidad que no solo involucra sangre, sino un relación que se construye en el día a día.

Elenco ‘El otro padre’

En ‘El otro padre’ Silvia Navarro es Maca, Manolo Cardona es Ricardo y Erik Hayser, es quien da vida al inesperado padre.

El final del relato deja claro que Ricardo, pese a no ser el papá biológico y al dolor que le causa este sufrimiento, su vínculo con Julieta tiene que ver con la protección, el apoyo y el estar ahí por años.

Naturalmente el desenlace aborda el perdón que no resulta nada fácil entre el matrimonio de Maca y Ricardo, pero pone en evidencia el reto que implica dejar el pasado atrás y enfocarse en un futuro.

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