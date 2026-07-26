‘Elize: Sombras de una mujer’, de Netflix. ¿Qué pasó con Elize Matsunaga y su hija?

La nueva película de Netflix puede parecer una historia nueva en América Latina, donde ha resultado uno de los platos fuertes de esta semana. Sin embargo corresponde a una producción inspirada en un caso real que ocurrió en Brasil, donde se convirtió en uno de los más escalofriantes y macabros que se haya registrado en ese país.

El crimen de Elize Matsunaga contra Marcos Matsunaga, el caso Yoki

La cinta sigue la vida de Elize Matsunaga, una hermosa mujer, proveniente de una familia humilde y quien se trasladó de Chopinzinho, un municipio del estado de Paraná, a Sao Paolo y se empleó como acompañante de hombres ricos y poderosos para suplir sus necesidades económicas.

Elize Araújo Kitano había quedado huérfana de padre desde niña y su madre se volvió a casar. Su padrastro abusó de ella, por lo que Elize procuraba no regresar a su terruño, aunque lo hizo en algunas oportunidades.

En el club donde trabajaba conoció al rico heredero de la compañía alimentaria Yoki, de origen oriental, Marcos Matsunaga. De ahí que muchos denominaron a lo ocurrido, el caso Yoki.

El hombre, cuyo nombre de pila es Marcos Kitano Matsunaga, que se separó de su primera esposa y tras conquistar con costosos regalos y viajes a Elize, la convirtió en su mujer y luego en madre de una niña, también fue señalado de infidelidad.

La película, que dura hora y media, protagoniza la actriz Lorena Comparato y dirige Felipe Vellas, deja ver el conflicto interno de Elize, quien solo quiere una familia estable y mantener a su hija en un buen ambiente. Muestra cómo ella empieza a sufrir con el deterioro de su vida matrimonial, al descubrir que su marido volvió al mismo club donde la conoció a ella y pretende a una de las scorts que labora allí. Se entera que la lleva a los mismos lugares que a ella y le regala un carro idéntico al que le dio tiempo atrás, cuando la cortejaba.

Una noche de mayo, Elize confronta a su marido mostrándole las imágenes que un detective privado, que contrató, logró. Marcos no la trata bien y en cambio, le recuerda su pasado.

Elize le dispara en la cabeza y tras notar que lo mató, procede a descuartizarlo y empaca sus partes en bolsas de plástico, que luego reparte en áreas boscosas de Cotia, en las afueras de Sao Paulo.

La familia del empresario inicialmente cree que se trata de un secuestro, pero luego de semanas de investigaciones y tras la aparición de las partes del cuerpo, Elize es detenida y condenada.

El guion de la historia, de Raphael Montes y Mariana Torres, detalla el conflicto y los temores permanentes de la mujer, que sufre al pensar que no volverá a ver a su hija, como en efecto, termina pasando.

Los hechos reales, es decir el asesinato, ocurrieron en el apartamento de la pareja en Vila Leopoldina, en la zona oeste de São Paulo. en mayo de 2012.

¿Qué fue de la vida de Elize Matsunaga?

Elize fue condenada en diciembre del 2016 por homicidio calificado y ocultación de cadáver. Su pena inicial fue de 20 años, pero luego, el Tribunal Superior de Justicia de Brasil redujo su condena a 16 años y 3 meses, al considerar su confesión y colaboración.

En mayo de 2022, tras cumplir diez años de reclusión intramural, Elize salió bajo libertad condicional, misma que la obliga a presentarse periódicamente, no mudarse de ciudad y tener un trabajo estable. Se sabe que conduce servicios de aplicación de transporte y ha laborado como peluquera. A su hija no la volvió a ver, ya que su cuidado quedó bajo la familia paterna.

La macabra historia ha dado lugar en Brasil a series de televisión, documentales, libros y ahora la exitosa película del streaming.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento