Netflix vs. Paramount: así avanza la disputa por la compra de Warner Bros Discovery

En días recientes, Hollywood vive uno de los capítulos más tensos en años: Netflix y Paramount están compitiendo por quedarse con Warner Bros Discovery (WBD), uno de los estudios más grandes y antiguos de la industria. El tema ha generado titulares, comunicados y hasta reacciones políticas, pero también muchas dudas y confusión.

Lo que debe saber sobre la puja entre Netflix y Paramount por Warner Bros Discovery

WBD es dueña de marcas reconocidas a nivel mundial: el estudio Warner Bros —responsable de sagas como Harry Potter y El Señor de los Anillos—, HBO, la plataforma HBO Max y canales como CNN, TNT y Discovery. Por esta razón, su tamaño y relevancia convierten cualquier intento de compra en un movimiento de alto impacto para la industria cinematográfica.

El primer golpe lo dio Netflix. El 5 de diciembre anunció que alcanzó un acuerdo para adquirir los estudios de Warner, su división de streaming y otras áreas clave por una cifra estimada entre 82.000 y 83.000 millones de dólares. La operación, según informó la compañía, no incluye a los canales tradicionales (como CNN): estos serían separados en otra empresa antes del cierre definitivo. Para Netflix, la compra significaría una expansión directa de su catálogo y una forma de reforzar su posición en un mercado cada vez más competido.

La calma duró poco. Días después, Paramount Global —en alianza con Skydance— lanzó una oferta mucho más alta para quedarse con Warner Bros Discovery completa. La propuesta ascendió a unos 108.000 millones de dólares, bastante más alta que la de Netflix, y a diferencia del acuerdo ya anunciado, incluye todos los activos: estudios, streaming y canales de televisión. La compañía no buscó negociar directamente con WBD, sino que llevó su oferta a los accionistas, una estrategia que dejó claro que la competencia va en serio.

Este movimiento abrió una disputa pública. Netflix afirmó que su acuerdo ya está firmado y confía en que podrá completarlo tras el proceso de revisión de las autoridades. Paramount, por su parte, insiste en que su propuesta es superior, tanto por el monto como por las condiciones de aprobación, y ha pedido a los accionistas que la respalden.

Por ahora, no hay ganador claro. Netflix se mantiene en su acuerdo preliminar, mientras que Paramount sostiene sobre la mesa una oferta más alta. Ahora Warner Bros Discovery debe decidir qué camino tomar.