⁠¿Qué representa para los videojuegos la compra de Warner Bros. por parte de Netflix?

El viernes 5 de diciembre de 2025 el panorama del entretenimiento mundial dio un giro de 180 grados al concretarse la compra de Warner Bros. por USD 82.700 millones por parte de Netflix. El gigante el streaming tomará posesión de DC Comics, “El Señor de los Anillos y El Hobbit”, “Game of Thrones” y otras propiedades intelectuales (IP) famosas.

La adquisición no solo es relevante por el monto, el más grande desde que Walt Disney Company se hizo con Fox por USD 71.000 millones en 2019, sino por lo que significa a nivel comercial y de consumo, pues el enorme y rico catálogo de HBO Max se integrará al servicio por suscripción con más usuarios en el mundo, Netflix.

Además, el mundo de los videojuegos también se sacude por cuenta de este movimiento, pues ambas empresas tienen muchos de sus recursos invertidos en esta industria. Warner Bros. apuesta por la construcción de un ecosistema de estudios que hagan realidad entregas sólidas, robustas y profundas para consolas.

Mientras que la gran N roja del entretenimiento pone buena parte de su futuro en el mercado de los juegos móviles. Sin embargo, hay algo en lo que ambas multinacionales coinciden y ahora trabajarán de la mano. Una serie de títulos que amplíen el campo de influencia de algunas de sus series y películas más exitosas.

¿Qué desarrolladoras le pertenecen a Warner Bros.?

Bajo el ala de Warner Bros. Games, la filial de Gaming de la compañía que acaba de comprar Netflix, hay nueve estudios de videojuegos. Algunos tan importantes como Avalanche Software, creadores de Hogwarts Legacy, y otros más pequeños como WB Games Boston, WB Games New York y WB Games San Francisco.

Y así como lo hace el gigante del streaming, Warner también saca provecho de sus personajes más icónicos para crear juego que conecten con una audiencia diferente. Ese es el caso de Rocksteady Studios, conocidos por sus entregas de Batman: Arkham y NetherRealm Studios, creadores de los títulos de Mortal Kombat.

Con mención especial para TT Games, una desarrolladora que ha cobrado relevancia en los últimos años por cuenta de los videojuegos de LEGO. Una propiedad intelectual muy importante y muy lucrativa al interior de Warner Bros. Games y que se han convertido en uno de los productos más queridos y jugados por los gamers.

¿Qué podría cambiar al interior de Warner Bros. bajo la dirección de Netflix?

A juzgar por las palabras de Gregory Peters, presidente y codirector ejecutivo de Netflix, la división de videojuegos de Warner no fue un activo importante para la empresa estadounidense a la hora de enviar su oferta económica.

“Si bien es cierto que han hecho un gran trabajo en el ámbito de los videojuegos, en realidad no les atribuimos ningún valor desde el principio porque son relativamente menores en comparación con el panorama general”, sentenció Peters.

Aun así, Netflix se acaba de hacer de algo que antes no tenía: estudios de videojuegos AAA. Lejos de ser propuestas ambiciosas, el actual modelo de Netflix Games se centra en entregas para celulares que generen dinero rápido.

Al corto plazo, no habrá Gaming AAA en Netflix

“Tienen estudios excelentes y gente estupenda trabajando allí, así que creemos que definitivamente hay una oportunidad. Pero, para que quede claro, no lo hemos incluido en nuestro modelo de negocio”, concluyó el presidente y codirector.

Con esto queda claro, que al menos en el corto plazo, Netflix no planea grandes cambios dentro de Warner. Bros Games. Eso sí, no se descarta que, en un futuro, alguno de sus estudios desarrolladores diseñe algún juego alusivo a alguna de las series más populares en la historia de Netflix.

Una clase de videojuegos de largo aliento que la gran N del entretenimiento ya tiene dentro de su servicio, pero que no produce por sí solo. Un reto mayúsculo que necesita mucho más que dinero, infraestructura y un estudio famoso.

“Creemos que podemos ofrecerles un espacio muy seguro, sin pagos dentro de la aplicación ni anuncios, y simplemente darles un lugar donde jugar. También estamos buscando una nueva distribución para propiedades intelectuales de juegos con historia. Lo hicimos con Grand Theft Auto. Acabamos de lanzar Red Dead Redemption, que, como pueden ver, encabeza las listas de éxitos en móviles. Así que ese es otro gran ejemplo”.

