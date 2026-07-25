‘Noticias Caracol’ despide a querido periodista tras 23 años: “Adiós a un maestro”

Este viernes 24 de julio ‘Noticias Caracol’ dedicó un segmento en su emisión de la mañana para destacar y homenajear a uno de los periodistas que hizo parte del informativo por 23 años y que ya no estará más.

Los televidentes fueron testigos del profundo afecto y la gran admiración que el equipo de ese noticiero le tienen al periodista y escritor Alberto Medina López, quien se desempeñó como subdirector de ese espacio.

¿Quién es Alberto Medina, de ‘Noticias Caracol’?

Medina López se jubila luego de cerca de 40 años de trayectoria profesional y por ello, ‘Noticias Caracol’ quiso reconocer su aportes. Medina, nacido en Filandia, Quindío, estudió literatura en la Universidad Nacional y periodismo en Inpahu, fue parte de la Unidad Investigativa del periódico El Tiempo, periodista del Noticiero Nacional y subdirector del Programa ‘La noche’, del canal RCN, antes de estar en el Canal Caracol. También fue autor de varios textos.

El laureado comunicador trabajó hasta el pasado 15 de julio. “De esas personas que trabajan de manera silenciosa de anónima pero que ha sido parte fundamental del éxito de este noticiero”, indicó el director Juan Roberto Vargas al conversar con él en el set de presentador. Un lugar donde nunca se había sentado en los 23 años que estuvo en dicho informativo.

Vargas recordó los tiempos en que conoció a Medina en RCN y sus hijos eran pequeños. “Me acuerdo que cuando lo conocí en RCN usted pasaba por los puestos vendiendo unos chocolates, entonces usted decía: ‘Compre una trufa y haga una colita feliz’. Yo decía: ‘por qué’ y es que este ‘man’ tuvo mellizos; tenía dos, y ahora tiene cuatro”, dijo sobre aquella época el director de Noticias Caracol.

En el conmovedor homenaje participaron los cuatro hijos de Medina, Alejandro, Nicolás, Sergio y Mateo, quienes ya son profesionales elogiaron a su padre.

Así ‘Noticias Caracol’ se despidió de uno de sus integrantes más queridos.

Sus compañeros le desearon lo mejor en esta nueva etapa de su vida: “disfrutar de su pensión uno de los periodistas a los que más le he aprendido en toda mi carrera, el maestro Alberto Medina López. Deja un legado y una enseñanza que siempre ha sido una premisa, el ser buenas personas en este oficio. Buen viento querido amigo y colega” escribió Pablo Arango, uno de los presentadores del fin de semana.

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