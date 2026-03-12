Nuevo tráiler de película Michael Jackson. La familia la vio y Janet estalló en furia

Michael, es la biopic que llegará a cines de Estados Unidos en abril próximo y contará la historia del rey del Pop, Michael Jackson. Desde que el proyecto arrancó ha sufrido tropiezos, ya que dentro de la familia Jackson hay posturas distintas sobre llevar su vida a la gran pantalla. Por ejemplo, su hija Paris se ha mantenido al margen de la historia.

La elección del sobrino de Michael, Jaafar como el protagonista de la cinta fue aprobada por Jermaine, uno de los hermanos del artista y padre del joven talento, que vale la pena recordar tiene sangre colombiana, ya que su madre Alejandra Rodríguez Martínez, nació en nuestro país.

Ahora que salió un nuevo adelanto de la cinta y los seguidores del ídolo aguardan su estreno, trascendió, según Page Six, que la familia se reunió para una proyección privada de la cinta y en lugar de ser un motivo de encuentro armónico terminó convertido en un momento de confrontación.,

Janet Jackson en desacuerdo con película de Michael Jackson

Según lo publicado, Janet Jackson fue la primera que se manifestó en contra del resultado final que vio. Una de las molestias de Janet sería por la imprecisión cronológica de los hechos que se muestran en la película, dirigida por Antoine Fuqua, reconocido por dirigir como ‘Training Day’ y ‘The Equalizer’.

Lo que ha trascendido es que hubo una discusión entre Janet y Jermaine, quien si ha estado pendiente del proyecto.

Sobre el nuevo anticipo de la cinta una vez más se evidencia el trabajo que hizo Jaafar para encarnar a su tío. El adelanto muestra las primeras grabaciones en estudio de Michael donde quienes lo escuchan quedan impresionados con su voz, así mismo, se oye decir a un adolescente ídolo que ama su familia, pero quiere hacer lo suyo, ante lo cual, su madre lo alienta a dejar que su luz brille. La película que abordará todas las edades de la vida de la celebridad promete mostrar la fama y los éxitos alcanzados, pero también los conflictos del rey del pop, que murió el 25 de junio del 2009, a los 50 años.

La película tiene como fecha de estreno el próximo 24 de abril.

