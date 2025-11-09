Jaafar Jackson: el sobrino colombiano de Michael Jackson que protagoniza su biopic

Esta semana trascendió el primer adelanto de la biopic ‘Michael’, que mostrará la vida de Michael Jackson el talentoso y contorvertido rey del pop, fallecido a los 51 años el 25 de junio del 2009.

El actor que lo encarna es Jaafar Jackson, quien a los 29 años ha comenzado a llamar la atención por su similitud física, pero también por sus habilidades que le han permitido lograr escenas idénticas como las que el mundo le conoció a su famoso tío, en sus pasos de baile en videos y presentaciones.

Jaafar Jackson es hijo de bogotana

Jaafar tiene sangre colombiana en sus venas, ya que es hijo de Jermaine Jackson y la bogotana Alejandra Rodríguez Martínez , quien aparece referenciada también como Alejandra Genevieve.

Según un reportaje del programa ‘Los Informantes’ de Caracol, Alejandra, llegó a Estados Unidos cuando tenía 11 años y adelantó sus estudios en una escuela de Beverly Hills. Hizo pinitos como cantante en un grupo, aunque ella misma no creía que tuviera talento para la interpretación, su fuerte era más bien el baile. El mánager de ese grupo era el mejor amigo de Jackie Jackson, el mayor de los Jackson y ahí fue cuando conoció a Randy Jackson, también hermano del rey del Pop.

Con él sostuvo una relación tormentosa y tuvo dos hijos. Cuando se separó de él y se mudó a casa de su suegra Katherine Jackson estrechó su relación con Jermainem, uno de los integrantes de The Jackson Five, también hermano de Michael, y con él tuvo tres hijos más, siendo el último Jaafar.

Jaafar Jackson quiso ser deportista

Volviendo a Jaafar él ha cantado desde los 12 años y desde siempre su familia le sintió un timbre y tono de voz similar al de su tío, no obstante, en principio él soñaba con ser jugador de golf profesional.

En 2019 lanzó su primer sencillo “Got Me Singing”. También ha aparecido en proyectos de la familia como The Jacksons: Next Generation y en el video musical de Tito Jackson “Love One Another” en 2021.

Fue Katherine, la abuela de Michael y su abuela, quien le dio su venía para interpretar al rey del Pop en la película: “Jaafar encarna a mi hijo. Es maravilloso verlo continuar con el legado de los Jackson como artistas e intérpretes”, dijo.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento