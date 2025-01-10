Paris, la hija de Michael Jackson habla de su sobriedad y demanda a albaceas de su herencia

El 11 de octubre pasado la modelo y cantante de 27 años Paris Jackson, una de las herederas del mítico rey del pop, fue condecorada durante la ceremonia número 35 de los premios Friendly House, una celebración para apoyar a las mujeres que superan problemas relacionados con el abuso de sustancias o la salud mental.

Durante la ceremonia, Paris se vio muy animada y se refirió a su decisión de dejar el alcohol, que la enorgullece: “No solo recuperé mi vida. Conseguí una mejor”.

Paris Jackson, la hija de Michael Jackson, también dejó las drogas

Desde su cuenta de Instagram Jackson habla abiertamente sobre sus problemas con el abuso de drogas, así como también ha comentado los efectos permanentes que estas han dejado en su cuerpo. París anteriormente se había referido a la perforación del tabique nasal justamente por el consumo: “las drogas me han arruinado” y luego contó del silbido muy fuerte que le quedó cuando tiene al respirar por la nariz.

La joven del rancho Neverland expresó, “siento que haber dejado de beber ha sido como tener un accidente en auto, porque todo lo que dejé en el asiento trasero, se movió hacia delante con el impacto, y hoy estoy aprendiendo a vivir la vida como es debido”.

Dentro de los mensajes que comparte, ha rechazado la idea de que desintoxicarse trae paz o felicidad automáticamente, por el contrario ha expuesto que es una tarea diaria, compleja y nada fácil. París ha sido muy sincera en que se trata de un proceso en el que debe trabajar intensamente. Al inicio del mensaje que dejó el pasado 4 de enero, la modelo expresó que “estar sobria no siempre es señal de que la vida sea perfecta” y complementó: “después de unos años, todo se volvió muy, muy difícil”.

Casi 17 años después de la muerte de su famoso padre, Paris se enorgullece de lograr seis años limpia de alcohol y heroína.

Paris Jackson demanda a administradores de la fortuna Jackson

De otro lado, trascendió esta semana que Paris presentó una acción legal ante el Tribunal Superior de Los Ángeles en la que acusa a los albaceas del patrimonio de su padre, John Branca y John McClain, de hacer un uso indebido de millones de dólares.

De acuerdo con documentos judiciales que cita el Daily Mail, la heredera asegura que los administradores Branca y McClain, quienes manejan el legado de Michael, desde el 2009, han obtenido “enormes sumas de dinero” de manera personal y han descuidado la correcta gestión de recursos que podrían genera r mayores beneficios económicos para el patrimonio.

