Olímpico, del ‘Desafío’, está de regreso a Caracol Televisión ¿En qué programa?

Caracol Televisión sorprendió a los seguidores de los realities al revelar que uno de los Súper Humanos más reconocidos volverá a la pantalla. Se trata de Juan David Muñoz, más conocido como Olímpico, figura memorable del Desafío y ganador de la edición 2018, quien hará parte de un nuevo formato del canal.

El programa de Caracol en el que participará Olímpico, ganador del ‘Desafío’

El anuncio se conoció este 19 de diciembre, cuando se publicó un adelanto del cuarto capítulo de La Danza de los Millones, el concurso familiar que se emite en la franja nocturna después de La Vuelta al Mundo en 80 Risas. En el avance se ve al exparticipante luciendo un traje rosado, lo que confirma que se integrará a uno de los equipos que compiten por los retos y premios del programa.

Su participación no pasará desapercibida. Olímpico deberá sumar su experiencia en pruebas de fuerza y resistencia a la de Leidy Solís, una de las deportistas invitadas, para superar las dinámicas planteadas en el capítulo. El formato también enfrenta a los concursantes contra figuras del entretenimiento, entre ellas los actores Angélica Blandón y Kevin Bury, quienes cumplen diferentes misiones dentro del juego.

Olímpico, que después de su paso por el Desafío se ha mantenido activo en redes sociales mostrando rutinas de ejercicio y momentos con su familia, ahora regresa a la televisión con un rol diferente, lejos de la supervivencia extrema pero cercano a la competencia física que lo hizo popular.

¿Quién es la esposa de Olímpico?

Se trata de Liz Cañas, madre de sus dos hijos Thalía y Abraham. Es ingeniera geológica, graduada en diciembre de 2018 de la Fundación Universitaria del Área Andina.

Cuando Olímpico estuvo en el Desafío 2021 reveló su historia de amor con su ahora esposa: “Pero antes de ella ser mi novia yo fui novio de cuatro amigas de ella, casi que formo un equipo. Ella decía ‘uy, qué pelo tan feo’, que no sé qué, que no sé cuántas, y mira con quien terminó, casi diez años o nueve años de aguante”, afirmó.

Además, aseguró que su romance comenzó hablando por chat y, desde entonces, han estado juntos demostrando lo enamorados que están. “Cuando existía el pin del coso ese (BlackBerry) yo estaba por allá en México, y una amiga de ella me dio su pin y desde ahí empezamos a hablar, se fueron dando las cosas hasta que me atrapó”, contó.

El deportista le pidió matrimonio en compañía de las mejores amigas de Liz. “En un hotel campestre, sus mejores amigas (estaban) explotó una vaina y decía: ¿te quieres casar conmigo? algo así”.

