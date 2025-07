Pablo Cruz confesó cómo obtuvo el papel de Chespirito. Así fue su proceso

El pasado 5 de junio llegó a la plataforma streaming la serie ‘Chespirito: sin querer queriendo’, que se ha convertido en la más polémica no solo en México, sino en toda Latinoamérica, pues además de mostrar la vida de Roberto Gómez Bolaños, desde el pinto de vista de sus hijos, ha evidenciado cómo se rompió el matrimonio de más de dos décadas entre el comediante y su esposa Graciela Fernández, luego de que él viviera una aventura con Florinda Meza, con quien terminó casándose años después.

El hate para Florinda ha sido mayúsculo, aunque ella ha asegurado que no va a demandar, también lanzará su propio material audiovisual de los hechos, en formato documental.

La serie de HBO es protagonizada por el actor Pablo Cruz, quien se lleva los aplausos por su excelente interpretación.

Cruz detalló en varias entrevistas, para diarios como El Comercio o Vanguardia que el proceso para llegar al rol fue a través del tradicional casting.

Sin embargo, también comentó que cuando lo llamaron para hacer las pruebas aceptó pero lo hizo vía virtual ya que reside en Mérida.

Pablo Cruz usa lente y prótesis de nariz en Chespirito

Envió un primer material y lo llamaron porque querían verlo de manera presencial. Así fue como estuvo viajando una vez por semana, durante seis para tener una prueba más de maquillaje, probamos pupilente (lentes de contacto) porque Roberto tenía los ojos más claros, una prótesis de nariz y me iban diciendo: ‘ya te escogieron de una parte, falta este otro lado, falta el de aquí’. Yo decía ‘cuánto sis tengo que esperar”, refiriéndose a que además de la productora Perro azul era necesario la aprobación de HBO y sus ejecutivos.

Pablo Cruz, de ‘Chespirito’, sintió extraña conexión con el comediante

Finalmente fue el llamado para encarnar a uno de los más grandes comediantes de la pantalla en español, sin embargo antes de recibir esa llamada definitiva sintió algo que podría llamarse ‘sobrenatural’, una especie de vínculo. “Estaba haciendo unos ejercicios de respiración en mi casa y sentí que había algo, no es como que sienta ese tipo de cosas normalmente, sentí como que había una conexión con algo que no podía ver”, recordó dijo el actor en diálogo con El comercio de Perú, al que le confesó que una de sus abuelas era peruana, por lo cual hay sangre de ese país en él y tiene ganas de visitarlo.

Volviendo a su coenxión dijo: “Esa es la mejor manera que tengo de explicarlo, no sabía ni qué era, pero sabía que era una persona. Horas después, tal vez un día, recibo la llamada donde me confirmaron como el protagonista; ahí me pregunté a mí mismo, ¿habrá sido la conexión con Roberto Gómez Bolaños, con su energía o su mundo o lo que sea con lo que me conecte?”

Ya luego, para asumir el rol como tal además de leer las memorias de Chespirito del mismo comediante, vio videos, películas y los capítulos de los personajes creados por Gómez Bolaños. Además, “ví todo lo que amablemente me conjuntó la familia, es un acervo enorme de información, para que yo pudiera desarrollar el personaje y luego de eso fuimos anadiéndole las cosas físicas, que si cuestiones del pelo, ciertos ademanes, la nariz y pues eso me permitió cada vez más sentirme en conexión con lo que, de alguna manera, algo me había llamado meses antes”, comentó Cruz quien en su papel abarca las más de 30 años de la vida de Roberto Gómez.

Sobre sus similitudes con el reconocido personaje mencionó: “Platicando con los directores descubrí una cosa con la que me identifico con él, el darse cuenta que no hay justificaciones para el trabajo del arte, que cuando queremos hacer reír o conectar con alguien, lo menos importante son las circunstancias bajo las que se está creando. Él tuvo un periodo para crear y eso lo aprovechó, no se estaba quejando. Me identifico con él, el darse cuenta que no hay justificaciones para el trabajo del arte, que cuando queremos hacer reír o conectar con alguien, lo menos importante son las circunstancias bajo las que se está creando. Siento que se tuvo que haberse dado cuenta que no era importante buscar siempre las circunstancias idóneas, sino simplemente aprovechar el momento que tenemos y crear algo desde el fondo de nuestro corazón”, puntualizó.

