¿Florinda Meza demandará a los creadores de ‘Chespirito: sin querer queriendo’?

Desde que se estrenó la serie Chespirito: sin querer queriendo, en HBO Max, (ahora Max), se han suscitado múltiples reacciones y controversias, especialmente por la representación del personaje inspirado en Florinda Meza que fue modificado y se presenta bajo el nombre ficticio de “Margarita Ruiz”.

La familia de Roberto Gómez Bolaños, encabezada por su hijo Roberto Gómez Fernández, ha defendido su derecho a contar la historia de su padre desde una perspectiva más personal. Sin embargo, esta decisión generó opiniones divididas entre el público y otros actores de la serie original como Carlos Villagrán (Quico) y Édgar Vivar (Ñoño), quienes han manifestado sus dudas sobre el enfoque narrativo de la serie.

'Chespirito: sin querer queriendo', la nueva serie de HBO Max que muestra la vida y obra de Roberto Gómez Bolaños, una de las figuras más importantes de la televisión latinoamericana. Fotografía por: HBO Max

Florinda Meza desmiente demanda a producción de ‘Chespirito: sin querer queriendo’

A través de sus redes sociales, doña Florinda ha expresado su desacuerdo con lo que se ha mostrado en la producción. A raíz de eso, se rumoró que la actriz interpondría una demanda contra los creadores de la producción. No obstante, este fin de semana, en su cuenta de Instagram desmintió esa información, asegurando que, por ahora, no lo tiene en sus planes.

“No he interpuesto ninguna demanda. La persona que lo dijo está mal informada. No he decidido lo que haré en el futuro. Ustedes escriben historias pensando cómo creen que deberían ser. Ni siquiera han respetado mi derecho a no declarar nada sobre estos temas”, dijo.

Además, fue enfática en afirmar que las entrevistas que se han viralizado en redes sociales han sido sacadas de contexto con malas intenciones: “como consecuencia de esta serie, han buscado en los archivos y han desempolvado todas las entrevistas del pasado, que están en otro contexto, y las han utilizado en mi contra. En la vida real, con seres humanos, no con personajes de telenovela, hay muchas cosas que tomar en cuenta. Aunque me debo al público, yo no soy propiedad de los medios. Mi nombre, mi imagen y mi vida, son míos. Cuando yo tenga algo que informar, lo sabrán todos, por mí”.

En la publicación que tiene más de 11 mil likes, varios de sus seguidores la defendieron de los ataques: “nada me va a hacer cambiar de opinión en respecto a usted y a Roberto, son un recuerdo muy bello de mi infancia”, “aprecio que hayas sido mi infancia y con esa imagen me quedo”, “a mí en particular la serie ha despertado más admiración y respeto por todos”, “eres una gran mujer que diste todo por Roberto”, “la admiramos profundamente por su talento, su entrega, su fuerza… y por todo lo que nos regaló durante tantos años”.