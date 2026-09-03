Pautips pide perdón por actitudes en ‘MasterChef Celebrity’ y señala a RCN: “Tienen razón”

El formato de cocina ‘MasterChef Celebrity’, de RCN no deja de generar noticias alrededor de sus retos y sus participantes. Una de las más fuertes aspirantes a ganar la competencia es la generadora de contenido bogotana Paula Galindo, famosa como Pautips.

La influencer, que en el capítulo del lunes 7 de septiembre estuvo a punto de ser eliminada, luego de preparar un postre que no la dejó satisfecha a ella y que tuvo varias correcciones de parte de los jurados, se mostró bastante crítica frente a ella misma. Al final se salvó.

En un capítulo anterior, Paula fue centro de críticas en el ciberespacio, luego de que ella tuviera actitudes fuertes con sus compañeros de equipo. Tips trabajó con Emiro Navarro y con Jimmy Vásquez y sus reacciones fueron objeto de comentarios y señalamientos en el mundo digital donde algunos la calificaron como villana.

“No me siento orgullosa”, Pautips

Galindo emitió un video donde admite que su comportamiento en el reality no siempre es el que ella hubiera querido. También cuenta que es difícil verse en pantalla y se excusó.

“Vamos a hablar de lo que pasa (…) mucha gente está superofendida con mis actitudes y mi modo de hablar a mis compañeros (…) Ha sido muy duro y muy triste poderme ver en la pantalla del televisor. Esas actitudes que he tenido, claramente son mías, esa si soy yo, no hay manera de negarlo, de refutarlo porque probablemente son actitudes que tengo bajo cansancio y mucho estrés, bajo la presión que está estar en MasterChef y son actitudes de las que no me siento orgullosa para nada... Es más, me entristece un poco y creo que todos actuamos diferente en ese tipo de circunstancias”.

Luego admitió que pese a lo difícil que le resulta verse en pantalla ha sacado también algo positivo en ello.

“No hago este video para justificarme y decirles que no tiene la razón. Sí tienen la razón, pero lo que más me llega a la mente es que tengo una gran oportunidad de cambio; muy pocas veces uno tiene esa oportunidad de verse desde afuera. El ser espectador de uno mismo es duro porque uno se choca con la realidad(…) claramente eso no es, lo que aparece en el televisor no es el 100% de mi persona, pero probablemente es mi manera de gestionar el estrés y el control que quiero tener sobre todas las cosas (…) ese programa ya se grabó hace varios meses ya no puedo cambiar”, dijo la bogotana que también se refirió a que el canal parece solo emitir las partes donde ella dice cosas feas de sus compañeros. “Solamente pone los pedazos donde soy más exigente y más grosera con los demás”.

Confesó que se ha cuestionado por que no emiten las frases donde ella se ve hablando bien de ella y de sus compañeros. “Solo me queda tomarlo como un aprendizaje y una oportunidad de cambio lamentablemente así mucho no lo puedan aceptar, también soy un ser humano y cometo un montón de errores, y sigo creciendo y sigo cambiando… probablemente es un sesgo de personalidad con el que he tendio que camabiar…nadie es perfecto ”, manifestó.

‘Pautips’ también quiso excusarse con quienes se sienten ofendidos con su conducta.

“A las personas que se sintieron ofendidas, sorprendidas, molestas, les pido una disculpa hasta a mi me molesta, me pone triste verme así de frustrada pero esa es la realidad ”, señaló.

¿Quién es el último eliminado de ‘MasterChef Celebrity’? ¿Volverá Sebas Vega?

En el episodio del lunes 7 de septiembre se vivió una nueva eliminación. El actor Sebas Vega fue quien salió de la cocina, luego de que preparara un postre con poca azúcar.

El actor, que se mostró muy conmovido al quedar fuera de la competencia, incluso lloró, se convirtió en tendencia este martes luego de que surgieran versiones entre los cibernautas que indican que el actor regresará a la cocina, debido a que Jimmy Vásquez, quien sufrió un percance que lo dejó sin cocinar en el episodio de eliminación, podría renunciar.

Esta información se mantiene en el plano de la especulación, ya que ni el canal, ni Sebastián han dado declaraciones al respeto.

Las versiones alrededor del supuesto regreso se darían luego de que se conocieran imágenes en competencia de Vega en medio de un reto en Piscilago, en Girardot, Cundinamarca, que aún no habría salido al aire.

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