Jorge Rausch lanza fuerte advertencia sobre Pautips en ‘MasterChef Celebrity’ ¿Qué dijo?

En el episodio del miércoles 29 de agosto los participantes del reality ‘MasterChef Celebrity’ debían preparar los tradicionales macarrones (macarons) franceses proponiendo distintos rellenos. Tenían una hora exacta para presentar sus propuestas en el atril, en caso de ser llamados.

El reto dejo en evidencia que se trataba de un postre muy exigente con el que no todos los aspirantes a ganar el formato estaban familiarizados. Uno de los que más inconvenientes enfrentó en la preparación fue el comediante Iván Marín.

Hay que mencionar que por tratarse del primer reto después de una eliminación, no todos los platos se mostrarían en el atril, sino que los jurados Jorge Rausch, Belén Alonso y Nicolás de Zubiría llamarían solo a unos cuantos que veían muy bien, para escoger de esos el que se llevaría el pin de inmunidad. El ganador se libraría de ir a eliminación.

En ocasiones en este tipo de prueba, los famosos que enfrentan obstáculos para terminar el plato optan por no terminarlo, pero en esta oportunidad Claudia Bahamón advirtió que todos debían tenerlo completo, de lo contrario, se llevarían el delantal negro que los pone en riesgo. Así las cosas, todos terminaron las particulares galletas francesas.

Seis llamado al atril y solo dos destacados

Cuando fueron llamados al atril, solo hubo seis destacados: Emanuel Restrepo, Julieta Piñeres, Luciano D’Alessandro, Sebastián Vega, Víctor Tarazona y Pautips.

Hubo dos participantes que se destacaron por encima de los demás. Se trató de Pautips y Emmanuel . Tras recibir halagos era claro que uno de los dos se quedaría con el anhelado pin de inmunidad.

La generadora de contenido presentó tres piezas de color chocolate que rellenó de chocolate blanco y pistacho y que los jurados calificaron de perfectas. Además fue la única que tuvo el tiempo para presentar el plato con una decoración adicional. La preparación de Paula fue una combinación ideal de horneado, textura y consistencia. Los jueces mencionaron que estaba chicloso como debe ser este tipo de preparación y destacaron la presentación impecable.

“Si no la sacan ya... ”, Jorge Rausch

Al final del capítulo, los jurados la declararon la ganadora de la jornada y la poseedora del pin de inmunidad, el cuarto que obtiene de seis que han dado. Cuando Pautips pasó a recibirlo, Rausch lanzó la advertencia a los compañeros de competencia de la bogotana.

“Si no la sacan ya, no la sacan nunca”, dijo Jorge Rausch a los demás participantes anticipándoles que se trata de una participante fuerte que cada día se solidifica como una de las firmes aspirantes a ganar el reality.

La influencer sonrió y uno de los famosos dijo en broma “sáquela usted”. En general los contendores de Pautips reconocieron su talento y disciplina por lo cual es una fuerte competidora.

¿Pautips es finalista de ‘MasterChef Celebrity’?

Hay que mencionar que varias páginas de entretenimiento comenzaron hace varias semanas a divulgar que se habría filtrado el listado de finalistas de esta temporada, que se terminó de grabar casi tres meses atrás.

Dentro de los nombres que se filtraron, se menciona justamente a la generadora de contenido, radicada en Miami quien estuvo en Bogotá durante varios meses grabando esta temporada del reality.

También hay que decir que en entrevista con Vea, durante el lanzamiento de la apuesta, Paula Galindo, nombre de pila, de la participante, reveló que estudió bastante e incluso contó con algunas clases privadas para lograr un buen desempeño en el reality. Enfatizó en que cuando asume algún reto, de cualquier índole, ella lo hace con excelencia y procura ser la mejor.

Hasta el momento de la competencia han sido eliminados: Hugo Gómez, Angelica Blandón, Diana Mina, Lina Tejeiro y Luisa Vergara.

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