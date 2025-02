‘Peluche’ y Jose protagonizaron fuerte pelea en ‘LCDLF2′: “Hay una amenaza”

Una sorpresiva discusión ocurrió en La casa de los famosos Colombia 2 este 19 de febrero. Los protagonistas fueron Mateo Varela ‘Peluche’ y Jose Rodríguez, cuyo enfrentamiento rompió la paz que, hasta ahora, mantenía el grupo de ‘Los Lavaplatos’.

¿Por qué pelearon Jose y ‘Peluche’ en ‘La casa de los famosos’?

Todo ocurrió por las diferencias que ‘Los Lavaplatos’ tuvieron frente a las estrategias de nominación. Y es que, aunque la mayoría estaba de acuerdo con aprovechar el beneficio de inmunidad de Mateo para salvar a ‘El Negro’ Salas, el influenciador se encargó de asegurar la permanencia de Norma Nivia.

La ‘jugadita’ de ‘Peluche’ tomó por sorpresa a sus compañeros, quienes le hicieron el reclamo en la barbería de La casa de los famosos; in embargo, el antioqueño le recordó a ‘Los Lavaplatos’ que la semana pasada le dio la inmunidad a Jose Rodríguez. Por eso, en esta ocasión, quería tomar la decisión por su propia cuenta.

“Yo se los digo de una vez: si a ustedes no los nominan, espero que me pidan disculpas. Es lo único que les digo ¡Se los estoy diciendo de frente!”, comentó Varela entre gritos, ante lo cual Jose reaccionó de forma aireada y le respondió: “Papi, hay una amenaza. A mí no me hable así, Mateo (...) No me vuelvas a señalar. Y te lo digo de frente, no me vuelvas a señalar”.

Ante el tenso cruce de mensajes, Camilo Trujillo intervino y les pidió calma para que el resto de los habitantes de la casa no los escucharan discutir. Sin embargo, Jose y ‘Peluche’ aumentaron el tono y continuaron gritándose cada vez más, al punto que ‘El Negro’ Salas y ‘La Liendra’ tuvieron que separarlos para evitar un conflicto de mayor calibre.

Súper ofendidos porque peluche protegió a su mujer, aquí veo a unos egocéntricos machistas dolidos y malos perdedores. De malas. 🖕🏼#LaCasaDeLosFamososColombia#LaCasaDeLosFamosoCol#LaCasaDeLosFamosos#LCDLFCOL pic.twitter.com/hwPJzfYY28 — Karen Rubiano. 🌻 (@uulkaren) February 19, 2025

Nuevo mecanismo de nominación en ‘La casa de los famosos’

El método de nominación en el reality cambió y se hará por medio de llamadas en las que ‘El Jefe’ dará una de las siguientes instrucciones a aquel que conteste el teléfono: