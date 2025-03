Lady Tabares se desvanece en castigo de LCDLF: “estaba inconsciente” ¿Qué le pasó?

Este viernes 21 de marzo durante la competencia de ‘La Casa de los famosos’ un equipo resultó perdedor. En esta oportunidad el grupo Agua venció y Fuego resultó castigado, en este último está la antioqueña Lady Tabares.

De esta manera, los de fuego debían permanecer vestidos de árbol de pie por turnos en parejas, en un reducido espacio y sin sostén, hasta completar diez horas. Cuando Lady se sometió a la dinámica lo hizo con Emiro.

“Que venga el médico”, pidió Lady Tabares

Ella con el paso de los minutos comenzó a sentirse mal y así se lo comentó a su compañero, insistiendo en que le iba a dar algo. “Que venga el médico, no sé que me dio, tengo tembladera, algo me dio”, insistía. Fue así como Emiro, quien fungió como líder de la semana, le pidió a El jefe que viera a Lady un médico, pero casi que de inmediato fue evidente que Lady no soportaba estar de pie.

El Jefe pidió a Jose ayudar a la vendedora de rosas, pero fue entonces cuando ella se desmayó en brazos de José quien tuvo que llevarla a la revisión médica alzada. “Yo voy y veo a Emiro gritando ‘Jose ayúdame, que se me está desplomando’, entonces acelero y Lady se cae. Entonces yo le digo: ‘tranquila mi amor’, cuando la voy a coger y la garré pero pesesa mucho y eso que Lady no pesa, pero como no, estaba inconsciente, pesaba mucho”, contó José luego sobre la experiencia.

¿Qué le pasó a Lady Tabares?

Más tarde las compañeras de competencia mencionaron que tal vez Lady tuvo ese quebranto porque llevaba días indispuesta debido a su periodo menstrual.

Más tarde en un video frente a cámara Yina contó que Lady tuvo su desmayo y la Toxicosteña también alcanzó a sentirse muy mal, pero que ya las dos fueron revisadas por el médico y se encuentran muy bien de salud. “Están en reposo, están bien, así que tranquilos”, mencionó.

Los cibernautas por su parte, criticaron la rudeza del castigo al que fueron sometidos los de Fuego destacando que son participantes que están sometidos a estrés, no siempre comen bien y esto les puede afectar en su salud. Otros expusieron que pese a que Lady pidió ayuda, esta no llegó tan rápido como debió. Se espera que en el espacio de este sábado en la noche, Carla Giraldo y Marcelo se refieran al incidente e indiquen cuál fue el diagnóstico del médico frente a estas dos urgencias.

