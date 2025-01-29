Polémico influenciador es el nuevo participante de ‘La casa de los famosos Colombia 3′

El próximo 12 de enero se estrenará la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, el reality show del Canal RCN que, a pocos días de su lanzamiento, continúa revelando los nombres que conformarán su elenco. En ese contexto, la producción confirmó hace pocas horas al participante número 23 de esta nueva entrega.

Con este anuncio, solo resta un nombre por ser revelado para completar la lista definitiva de los 24 habitantes que competirán durante este 2026 por llevarse el millonario premio del programa, uno de los formatos de entretenimiento más comentados de la televisión nacional.

¿Quién es el nuevo participante de ‘La casa de los famosos Colombia 3′?

El confirmado es Valentino Lázaro, creador de contenido colombiano que ha ganado notoriedad en redes sociales y que, en los últimos meses, se ha visto envuelto en diversas polémicas mediáticas. Su nombre ha sido relacionado en diversos escándalos con figuras del entretenimiento digital como Beéle y sus exparejas Isabella Ladera y Cara Rodríguez, episodios que lo han mantenido en el centro de la conversación pública.

El anuncio oficial se realizó en la mañana del 8 de enero, durante el evento de lanzamiento para medios de comunicación del reality. En medio de la expectativa, el influenciador apareció entre el público con una capa que cubría completamente su identidad. Minutos después, subió al escenario junto a los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán, momento en el que finalmente se reveló su nombre ante los asistentes.

“Nos dio entrada, nos dio outfit, nos dio todo… ¡Él es Valentino!”, expresó Giraldo al darle la bienvenida como nuevo integrante de La casa de los famosos Colombia 3, desatando la reacción inmediata del público presente.

Fotografía por: Canal RCN

Como era de esperarse, el anuncio no pasó desapercibido en redes sociales. Allí, los seguidores del programa manifestaron opiniones divididas frente a su inclusión en el reality.

Mientras algunos celebraron su llegada y se mostraron expectantes por el papel que Valentino Lázaro podría desempeñar dentro de la convivencia, otros cuestionaron si su trayectoria es suficiente para ser considerado una figura ‘famosa’ y ser invitado directamente al formato. Incluso, hubo quienes recordaron que en la segunda temporada su ingreso fue sometido a votación y no obtuvo el apoyo suficiente.

Con este nuevo ingreso, La casa de los famosos Colombia 3 entra en su recta final de confirmaciones, aumentando la expectativa entre los televidentes por conocer al último habitante que integrará el grupo de concursantes.

