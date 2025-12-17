¿Por qué Carolina Soto lloró en ‘La vuelta al mundo en 80 risas’? El momento causó reacciones

Carolina Soto y Cuervo conforman una de las parejas de La vuelta al mundo en 80 risas, cuya nueva temporada se estrenó en días recientes. Sin embargo, durante su recorrido por África, la antioqueña de 40 años tuvo que enfrentar una situación que la llevó a terminar entre lágrimas.

¿Qué le pasó a Carolina Soto en ‘La vuelta al mundo en 80 risas’?

En una de sus primeras paradas, el comediante y la influenciadora visitaron las icónicas Torres de Orlando, en Soweto, Johannesburgo (Sudáfrica). No obstante, la experiencia terminó siendo mucho más extrema de lo que algunos imaginaron.

Como parte del recorrido, Cuervo y Carolina Soto debían lanzarse al vacío, una de las atracciones más reconocidas del lugar. Pero la también empresaria dejó ver su miedo a las alturas y, en un primer momento, se negó a participar.

La insistencia del trovador y actual director de El Klub —programa de La Kalle— dio frutos: logró convencer a Soto, quien se colocó todos los equipos de protección y, pese a su indecisión visible, reunió el valor para intentar cumplir con el reto.

Sin embargo, segundos antes de dar el salto, el miedo la sobrepasó y reaccionó entre lágrimas, advirtiendo que no estaba segura de querer hacerlo. Aun así, respiró profundo, enfrentó sus temores y finalmente se lanzó.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Cientos de televidentes comentaron la escena en redes sociales, destacando la valentía de Soto y la sinceridad de su reacción. “Yo ni loca me tiro por allá”, “muy guapa ella hacer eso que no quería hacer. Mis respetos” y “de eso se trata: de enfrentar los miedos y superarlos. Bien ahí, Carito”, fueron algunos de los mensajes que recibió la presentadora.

La experiencia de Carolina Soto en ‘La vuelta al mundo en 80 risas’

En charla con Caracol TV, la paisa contó que uno de los mayores choques del viaje tuvo que ver con los olores. Mencionó que, en varios lugares, incluso en aviones, percibió aromas muy fuertes. Según dijo, para los locales es normal, pero para ella fue difícil acostumbrarse.

También habló de la comida, otro reto durante su paso por Sudáfrica. Probó platos como gacela y avestruz, preparaciones que describió como exóticas y muy condimentadas. Además, recordó que no disfruta los deportes extremos y que incluso les tiene miedo a los aviones.

“Viví una experiencia que para mí fue inolvidable, algo que jamás pensé que iba a hacer. Siento que me cambió la vida. En ese momento se me cambió el chip y se me rayó un poco más el coco, yo creo”, concluyó Carolina Soto entre risas.

