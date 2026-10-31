¿Qué nos estamos perdiendo del cine colombiano? Siete voces muestran lo que hay detrás

El cine colombiano ha construido a lo largo de los años un camino en el que diferentes historias, personajes y miradas encuentran un espacio para llegar a las salas y conectar con el público. Detrás de esas producciones hay actores, directores y equipos creativos que desde sus propias experiencias, han sido testigos de los cambios que ha tenido la industria cinematográfica nacional.

Los recientes Premios Macondo fueron un punto de encuentro para buena parte de esos talentos. Más allá de reconocer las producciones y los profesionales que se destacaron durante el último año, la ceremonia también permitió conocer las opiniones de algunas de las figuras que hacen parte del cine colombiano sobre lo que significa contar historias desde el país.

¿Qué representa el cine para la identidad nacional? ¿Qué se necesita para acercar al público a las producciones colombianas? ¿Qué hay detrás del trabajo de hacer una película y cuáles son las posibilidades que todavía tiene esta industria para explorar? Estas son algunas de las reflexiones que compartieron actores como Marcela Mar, Claudio Cataño, John Alex Toro y Christian Tappan, junto a los directores Gala del Sol, Simón Mesa Soto y Riccardo Gabrielli.

Reconocerse en las historias que llegan a la pantalla: la fórmula del cine colombiano

Para Christian Tappan, hablar de cine colombiano también significa hablar de la manera en que un país se reconoce y se representa. Su reflexión parte de una idea que va más allá de las películas como entretenimiento: las producciones audiovisuales permiten mostrar aspectos de la cultura y de la vida cotidiana que difícilmente podrían reunirse en otro espacio.

"Creo que un país que no reconoce su cine es un país que no se reconoce a sí mismo. El cine es una forma de expresión donde no solamente uno puede mostrar su cultura, sino sus raíces, su música, su temperatura, sus lugares, sus escenas, el tiempo, cómo vive, cómo ve. Esto te expone, es la representación máxima de nosotros como país, como cultura", expresó.

Marcela Mar también se refirió a la relación entre el cine y la identidad nacional. Para la actriz, reconocer las producciones locales implica darle valor a una industria que cuenta historias propias y que necesita encontrar espectadores dispuestos a acercarse a ellas.

"Es muy importante que reconozcamos nuestra industria y nuestros premios porque el cine es patrimonio histórico cultural. El cine nos da identidad como país", afirmó. Después, dirigió su invitación al público: "Hacemos más de 70 películas al año y la gente no va porque cree que el cine es malo. Es muy bueno, de verdad, dense la oportunidad. Hay películas para todos los gustos"

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Una invitación, no una imposición

La manera en que el público se acerca a las producciones nacionales también genera distintas opiniones. Para algunos, apoyar el cine colombiano debería ser un compromiso de los espectadores; para otros, la invitación consiste en dejar a un lado los prejuicios y darse la oportunidad de descubrir las historias que llegan a las salas.

John Alex Toro tiene una posición clara al respecto. Para el actor, acercarse al cine nacional también es una manera de reconocer el trabajo de las personas que hacen posibles las películas, más allá de quienes aparecen frente a la cámara.

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"Estoy de acuerdo que es obligación. Hay que apoyar el cine colombiano también, meterse a una sala para ver nuestros paisajes, nuestras historias, nuestros actores, actrices y tanto talento que hay detrás de cámaras: productores, maquilladores, directores, escenógrafos, sonidistas. Tanto equipo que hay para apoyarlo", señaló.

John Alex Toro, actor colombiano. Foto: FELIPE MARIÑO

Claudio Cataño, en cambio, prefiere evitar la idea de que exista un deber de consumir cine colombiano. Su invitación está dirigida a quienes todavía tienen reservas frente a las producciones locales y no necesariamente se han dado la oportunidad de conocer lo que se está haciendo.

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"Quiero extenderle la invitación al público colombiano, no a que tienen que ver cine colombiano, porque nadie tiene que hacer absolutamente nada. Es darles la oportunidad y abrirse a la posibilidad de disfrutar del cine colombiano, porque en este momento ofrece muchas miradas, mucho más de lo que anteriormente se pensaba que era solo una cosa", comentó.

El actor también habló de la necesidad de dejar atrás ciertos prejuicios sobre las películas nacionales: "La invitación es a desestigmatizar lo que nos pertenece y lo que es nuestro, que es grande. Dense la oportunidad de abrir el corazón a eso".

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Mientras Toro plantea el apoyo como un compromiso con todos los profesionales que participan en una producción, Cataño propone acercarse al cine colombiano sin sentir que se trata de una obligación. En su opinión, parte de ese cambio comienza por reconocer que las películas nacionales ofrecen propuestas diversas y que vale la pena conocerlas.

Hacer cine también es un trabajo colectivo

Una película reúne el trabajo de muchas personas, y los reconocimientos de la industria también pueden servir para visibilizar esos oficios. Christian Tappan considera que los Premios Macondo deben darle espacio a todos los profesionales que participan en una producción, no solamente a los actores o directores.

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"Parte de la importancia que tienen los premios Macondo es que son actores entregando premios a actores, y eso hace que se reconozca el cuerpo de la industria. De todas maneras, si fuera un director el que entrega el premio o si lo hace alguien de maquillaje… buenísimo también porque el cine se hace en equipo. Uno trabaja en equipo para poder tener el arte de la película", explicó.

John Alex Toro también destacó la importancia de hacer visible el trabajo que ocurre detrás de cámaras. En su opinión, los premios permiten que el público conozca a las personas que participan en las diferentes áreas de una película y cuyo aporte no siempre recibe la misma atención que el de quienes aparecen en pantalla.

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Hacer cine, además, implica enfrentarse a procesos largos y exigentes. Riccardo Gabrielli, director de ‘Pacífico‘, película que se estrenó en semanas recientes, habló de las dificultades que supone sacar adelante una producción. Para él, no es un reto exclusivo de Colombia, sino una realidad que atraviesa la cinematografía en distintas partes del mundo.

"Es muy complejo hacer cine, y en el mundo. Hay muchas películas, pero muy grandes, y la gente dice: ‘Estoy 25 años, 20 años trabajando en ella’. Así que creo que hay que hacer cine. Las leyes de cine, además, nos permiten que se haga más cine. Sin embargo, siento que hay que encontrar más preguntas válidas para llevar a la pantalla grande", señaló.

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Gabrielli también hizo énfasis en la importancia de concentrarse en la historia que se quiere contar y encontrar la manera de conectar a otras personas con ella. "Así que enfócate en esta historia, enamórate de esta historia y los otros conéctense", agregó.

Muchas formas de hacer cine colombiano

No todos entienden el cine colombiano desde el mismo lugar. Para algunos, la posibilidad de contar historias propias está ligada a la identidad del país; otros ponen el acento en la libertad creativa y en la variedad de propuestas que pueden desarrollarse. Simón Mesa Soto, director de ‘Un poeta‘, considera que una de las características del cine nacional es precisamente que no responde a una sola forma de hacer películas.

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"Hacer cine colombiano es posible y hay muchas formas de hacer cine en Colombia, no es solo una. Es muy diverso», afirmó. Para él, acercarse a las producciones nacionales permite descubrir posibilidades que no siempre son evidentes cuando se habla del cine colombiano como si se tratara de una sola propuesta.

El director también hizo una precisión sobre su propio trabajo: cuando realiza una película, su punto de partida no es necesariamente la intención de representar una cinematografía nacional, sino el interés por una historia y sus personajes. Sin embargo, reconoce que cada obra termina haciendo parte de una tradición y de una conversación cultural más amplia.

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"Cuando yo hago cine no pienso en hacer cine colombiano. Yo pienso en hacer el cine que me interesa a mí, en los personajes, en la historia. Yo no estoy pensando en que soy un cineasta colombiano, pero lo soy, y eso es importante también", explicó.

En esa reflexión, Mesa Soto también mencionó el trabajo de cineastas como Luis Ospina, Víctor Gaviria y Marta Rodríguez, cuyas películas hacen parte de una tradición que, desde distintas épocas y perspectivas, ha contribuido a construir la memoria del cine nacional.

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Gala del Sol, por su parte, quisiera ver más apuestas por géneros como la fantasía, el realismo mágico y el terror. Al hablar de las películas que han marcado su manera de ver el cine, la directora mencionó títulos como ‘La estrategia del caracol’ y ‘El embajador de la India’, y destacó las propuestas que se atreven a explorar otros lenguajes.

"Son películas que rompen paradigmas, que tienen unos ritmos bacanísimos, que son películas de género también, que son películas donde también se crean mundos. Entonces eso me encanta y siento que necesitamos ver más de eso en el cine nacional y ojalá que podamos ver más cine, fantasía, realismo mágico, de terror. Me encantaría todo eso", comentó.

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Su interés está en que las producciones colombianas sigan explorando posibilidades narrativas y no se limiten a una sola clase de historias. Una inquietud que también está presente en las palabras de Mesa Soto, quien defiende que distintas propuestas puedan encontrar su espacio dentro de la cinematografía nacional.

"Todas las diferentes formas de hacer cine colombiano son posibles, son válidas y son importantes al mismo tiempo", concluyó el director de ‘Un poeta’.

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Simón Mesa Soto, director de ‘Un Poeta’. Foto: Laboratorios Black Velvet

Las opiniones de estos actores y directores dejan ver distintas maneras de acercarse al cine colombiano. Mientras algunos hacen énfasis en la importancia de que el público vea las producciones nacionales, otros hablan de las dificultades de hacer películas, del trabajo que hay detrás de cada una y de la libertad para explorar nuevas historias.

Cada uno tiene sus propias razones para defender, cuestionar o seguir haciendo cine en el país. Y, aunque sus puntos de vista no son idénticos, todos hablan de una industria en la que todavía hay historias por contar y públicos por conquistar.

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