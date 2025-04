¿Qué pasó con Lupita Ferrer? La actriz de Esmeralda tiene 77 años

Lupita Ferrer fue por décadas, uno de los rostros más conocidos en todo el continente gracias a sus distintos roles en telenovelas. La actriz, nacida en Venezuela, bajo el nombre de Yolanda Guadalupe Ferrer en Maracaibo, el 6 de diciembre de 1947, comenzó su carrera en teatro en su país y a raíz de su evidente talento, la llamaron desde México para hacer una película. No fue una cinta cualquiera, sino que se trataba de una estelarizada por Mario Moreno Cantinflas. En distintas entrevistas la venezolana ha revelado la importancia de esta experiencia, pues luego hizo cerca de una decena de películas en esta época.

De regreso en su país, protagonizó varias telenovelas como María Teresa, Mariana de la noche, Doña Bárbara, Pecados Ajenos y Esmeralda. Lupita contó en el 2024 a Bravísimo que esta producción comenzó su internacionalización en nuestro país. Otras novelas que contaron con la participación de fueron Cristal y Rosalinda.

Ferrer, quien actualmente reside en Estados Unidos ha hecho en los últimos años pequeñas participaciones en algunas apuestas. En mayo de 2023, regresó con un estelar en una producción llamada Dramáticas. Llevaba cinco años sin actuar.

La actriz ha estado alejada de las telenovelas desde hace casi una década, ly ahoa regresa al género que la hizo tan popular. En televisión actualmente graba ’Velvet, el nuevo imperio’, la adaptación moderna de la exitosa serie española homónima. Esta apuesta se estrenará este 19 de mayo en Telemundo.

“Me siento muy feliz porque estoy de nuevo en una empresa maravillosa de televisión donde tengo muchos amigos, donde he hecho cosas importantes, como, por ejemplo, me acuerdo yo hace unos años de ‘Pecados ajenos’… ¿Se acuerdan de las cachetadas? Estoy de nuevo en Telemundo grabando una nueva serie, no les puedo decir mucho porque es un secreto, pero estoy trabajando con grandes figuras”, expresó Ferrer en un video en su cuenta de Instagram.

“De verdad que me siento muy agradecida por esta nueva oportunidad que me ha brindado la televisión y yo creo que les va a encantar… Es una serie que trata de la moda, de romance, de odio, de amor…”, dijo sobre el nuevo reto.

Sobre su vida privada se sabe que Lupita se ha casado en dos ocasiones. Su primer esposo fue venezolano y el segundo norteamericano. “Me divorcié porque yo quería tener hijos y él no podía y yo no lo sabía”, comenzó en entrevista con Bravisismo.

