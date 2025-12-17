¿Qué pasó con Nataly Umaña y Alejandro Estrada en ‘La danza de los millones’?

Este martes 16 de diciembre, dos parejas inauguraron La danza de los millones. Alejandro Estrada y Nataly Umaña representaron el equipo rosado, y Lucumí y El ‘Mono’ Sánchez al azul. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los televidentes fue la participación de los actores, quienes se divorciaron en marzo del 2024.

Nataly Umaña y Alejandro Estrada juntos en ‘La danza de los millones’

Desde que comenzó la competencia, la expareja, cuyas vidas personales han sido el centro de atención debido a su polémica separación, ha generado gran expectativa entre los televidentes. En el primer capítulo de La danza de los millones se observó que ambos enfrentaron los desafíos con una gran actitud y profesionalismo mientras ponían a prueba la habilidad, coordinación y rapidez para acumular dinero que, al final, puede beneficiar a los televidentes.

Después de enfrentar una serie de pruebas llenas de altibajos, Nataly Umaña y Alejandro Estrada se llevaron la victoria, acumulando un total de 25.847.500 pesos, superando así los 19.845.000 pesos que lograron sus contrincantes. El resultado fue el reflejo de una combinación de aciertos y errores, que incluyó momentos de tensión, como cuando Estrada perdió algunos billetes por no haberlos puesto a tiempo, y otros de gran destreza, como en las pruebas finales, donde el equipo rosado logró una ventaja clara.

Para muchos espectadores, la participación de los actores, quienes se separaron por la infidelidad de Nataly en la primera temporada de La casa de los famosos, no solo significó su regreso a la televisión, sino también un reencuentro muy simbólico. A pesar de que su matrimonio terminó de manera pública hace más de un año, los televidentes y usuarios en redes sociales aseguran que, seguramente, la grabación de La danza de los millones se llevó a cabo mucho antes de ese polémico momento, cuando todavía estaban juntos. Eso, supuestamente, ayudaría a entender la complicidad y la confianza que reflejaron ambos anoche en el programa concurso de Caracol Televisión.

Otro de los momentos más comentados fue cuando ambas parejas hicieron un duelo de baile. Umaña y Estrada mostraron su cercanía, generando múltiples reacciones en redes: “¿volvieron?”, “¿estos dos qué?”, “se ven muy lindos juntos”, “de pronto fue grabado antes de su separación”, “se nota la química”, “lo hicieron muy bien”, “desde ya los favoritos”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en redes.