¿Qué pasó entre Yina Calderón y La Jesuu cuando RCN apagó cámaras en plena pelea?

El capítulo del pasado 24 de abril fue sin duda, uno de los más fuertes dentro de lo que ha corrido de la segunda temporada de La Casa de los famosos. En este los habitantes del estudio estaban atentos al reingreso de la influencer La Jesuu, quien salió hace ya varias semanas, pero ahora tiene la oportunidad de volver a la competencia, luego de que la Toxi Costeña sacara el poder de resucitar a uno de los famosos eliminados y la escogiera a ella.

Cuando La Jesuu entró al estudio, fue recibida entre abrazos y sonrisas, por parte de sus compañeros, sin embargo cuando se vio frente a frente con Yina Calderón, la situación fue muy distinta.

“Hay algo en ti que admiro y es cómo puedes dormir tranquila teniendo dos caras. Y te voy a pedir un favor: no me dirijas la palabra en toda la competencia por ninguna circunstancia (...) Esto es sencillo: Usted me saca a mí o yo la saco a usted ¿Listo? En definitiva, usted no es amiga de nadie", le dijo la recién llegada, evidenciando la distancia que de plano ponía en adelante. Yina por su parte, no se quedó callada.

Yina Calderón le responde a La Jesuu y se enfrascan en una pelea

“Recuerda que yo a ti no te voy a dar importancia ni el foco que estás buscando ¡Tú acabas de llegar y para estar a mi nivel te falta luz! Me arrepiento de haber dicho que ‘La Toxi’ hacía bien en darte una nueva oportunidad. Así que te quiero aclarar que jamás voy a ser enemiga tuya porque tú no estás a mi nivel ¡No vas a venir a robarte el foco en mi casa!”.

A medida que las dos participantes se iban increpando más, subiéndole el volumen a su voz y pronunciando fuertes palabras, sus compañeros se fueron acercando, buscando detener la pelea, pero esta siguió. Fue entonces cuando el canal RCN interrumpió la transmisión de la acalorada discusión, en la que se oyeron insultos, y emitió una pieza comercial lograda más temprano con los famosos.

Algunos cibernautas con emisión 7/24 del formato, capturaron videos de otros ambientes de la casa donde se alcanzan a escuchar los gritos y los desobligantes términos usados.

Sobre el tema, se pronunciaron superficialmente los presentadores, Carla Giraldo y Marcelo Cezán, al retomar la transmisión, diciendo simplemente que habían quedado sorprendidos con lo ocurrido.

El jefe llamó a Yina al confesionario

Vea estableció que cuando se interrumpió la emisión, debido a las groserías que se gritaban las dos mujeres, El Jefe le ordenó una y otra vez a Yina que fuera al confesionario, esto para evitar que se fueran a los golpes con la Jesuu. Calderón finalmente hizo caso al máximo líder de la casa.

Adicionalmente, personas cercanas al programa revelaron que hoy será un día de amonestación para Yina, no solo por la conducta del jueves con La Jesuu, sino porque algunas integrantes de su fandom que al parecer incluyen familiares de Calderón, le gritaron desde el exterior que se preparara porque La Jesuu entraba con ánimo de disputa y esto hizo que, de alguna manera, la empresaria de fajas se alistara para la confrontación. Así mismo, le recomendaron desde una chiva, que estaría parqueada sobre la calle que da a la casa estudio, disculparse con Karina.

Recordemos que como parte de la regla de oro del formato, los participantes están encerrados y no deben tener acceso a ninguna información desde el exterior, cuando obtienen o comentan lo que saben, pueden ser expulsados de la casa.

Vuelve Altafulla a ‘La casa de los famosos’

Vea también estableció que este viernes Andrés Altafulla regresaría a La Casa de los famosos, luego de haber sido expulsado por Emiro, quien se vio obligado a usar este poder. El barranquillero regresaría por votación del público.