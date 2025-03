Carla Giraldo, de ‘La Casa de los famosos’ muestra orgullosa a su novio

La vida sentimental de Carla Giraldo se ha convertido en un tema de interés por parte de sus seguidores. La antioqueña, que actualmente conduce ‘La Casa de los famosos’, está divorciada de Mauricio Fonnegra, el dj que es además padre de sus dos hijos, Damián y Adrián.

Giraldo ha confirmado dicha ruptura a través de algunas acciones. Más recientemente, en entrevista con ‘Los 40′ declaró que la crianza de sus hijos cuando se está separada es mucho ma´s compleja porque debe sortear las situaciones solo por temporadas.

“Yo creo que la maternidad es una de las cosas más complicadas que hay. Guiar a un niño y darle consejos cuando tú la has embarrado tantas veces en tu vida. Ahorita por ejemplo que estamos divididos una semana y una semana, es más complicado porque te desprendes durante una. (...) La maternidad es muy difícil y de dos seres más, dos muy diferentes. Yo amo a mis hijos, me enseñan más ellos a mí que yo, a ellos, su amor, su bondad, su tranquilidad para llevar un proceso que no fue fácil”, dijo Giraldo en charla con los locutores de la emisora.

Carla Giraldo muestra a su novio Roberto Asís

Ahora Giraldo ha revelado que su relación con Roberto Asís, quien se desempeña como fotógrafo y modelo, sigue muy bien. Aunque no lo mencionó con palabras si lo hizo con una imagen contundente.

La antioqueña publicó una foto de Asís donde luce pensativo, mirando hacia abajo y donde sin duda se ve bastante atractivo.

Por las publicaciones que el mismo Roberto ha hecho, es evidente que recientemente estuvo en México, como parte de un compromiso laboral, un país a donde va con regularidad, antes de la foto que Carla exhibió en sus redes orgullosa.

La relación de Carla y Roberto fue dada a conocer en primicia por Vea en el concierto de Manuel Medrano a finales del año pasado. Se sabe que suelen compartir salidas a comer y disfrutan del gusto mutuo por la música.

