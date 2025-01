Yo me llamo Greeicy causó la primera discusión entre los jurados: “fatal”

La nueva temporada de Yo me llamo ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales. Los televidentes han dejado sus opiniones sobre los participantes que han pasado por el escenario a hacer la audición. Aunque afirman que algunos tienen mucho talento, otros han criticado a los que llegan, no solamente sin parecerse físicamente al artista que interpretan, sino también sin talento vocal.

¿Por qué César Escola y Rey Ruiz discutieron en ‘Yo me llamo’?

El segundo capítulo de Yo me llamo fue tendencia. Incluso, rompió récord de audiencia con la cifra más alta en la historia de las 10 temporadas del programa al alcanzando 53,5 puntos de rating. En redes sociales tuvo un alcance de 10 millones de usuarios.

En la emisión del pasado miércoles 8 de enero, una participante llegó al escenario imitando a Greeicy Rendón con la canción Más fuerte. Luego de su presentación, como es habitual, los jurados dan sus opiniones al respecto.

En esta oportunidad, Escola y Ruiz tuvieron un desacuerdo. El ‘bombom de la salsa’ aseguró que la cantante sí se parecía a la original. “Hola, ¿Cómo estás? Mi cara de alegría quiere decir que te ves igual que Greeicy, ella es una artista sumamente sensual, tiene el color tuyo en la voz”. Sin embargo, César opinó todo lo contrario: “¿Oye, tú estabas oyendo?”.

Esa pregunta generó que el intérprete de Mi media mitad, le refutara: “La oigo perfectamente bien”. Sin embargo, el maestro Escola insistió que la presentación de la imitadora no fue la mejor: “El coro estaba completamente fatal”. “Te digo que para mí”, le respondió Ruiz.

Amparo Grisales intervino en discusión de César Escola y Rey Ruiz

Al ver que sus compañeros no lograron ponerse de acuerdo, la Diva de Colombia intervino en la situación. “Déjalo, que es la opinión de él”, le dijo a César. La actriz señaló la participante no llevaba las canciones en el cuerpo como lo hace la original.

A Rey Ruiz tampoco le cayó en gracia el comentario de su compañera, y le contestó: “claro que sí, tú no estabas mirando o tú no querías mirar”. Al final Escola volvió a enviarle un mensaje a Rey: “en dónde dejó el aire de Greeicy, no le puso nada de ella. Póngale verde que desde que salió le quiere poner verde”. La discusión terminó en otro comentario del cantante de salsa, defendiendo a la concursante: “si necesitas aire, yo te lo doy. Para mí sí eres Greeicy Rendón”.