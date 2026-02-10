Revelan tráiler de ‘Criado por sicarios’, serie que contará niñez de hijo de Pablo Escobar

En el 2025 Vea anticipó que Colombia era el escenario principal de grabación de una serie que contaría cómo vivió su niñez Juan Pablo Escobar, el hijo del capo Pablo Escobar, en un tiempo en el que el antioqueño era el hombre más buscado del mundo.

Este martes 10 de febrero, Disney anticipó el tráiler de la serie en la que participan tanto actores colombianos como talento hollywodense.

¿De qué se trata ‘Dear Killer Nannies: criado por sicarios’?

Según la información oficial, la serie "Dear Hiller Nannies: criado por sicarios" está inspirada en la niñez y adolescencia de Juan Pablo Escobar y la ficción sigue la relación con su padre, su entorno y con los sicarios contratados para protegerlo que se convirtieron en sus improvisados “niñeros”

Dear Killer Nannies: criado por sicarios, es una serie dramática fue realizada por Telemundo Studios, Underground Producciones y TIS Studios, como beneficiario del incentivo CINA en Colombia.

La apuesta cuenta con Sebastián Ortega como showrunner y está inspirada en los relatos de Juan Pablo Escobar, quien comparte abiertamente vivencias de su infancia para esta producción y es el creador de la ficción junto a Ortega y Pablo Farina.

Reparto de Dear Killer Nannies, criado por sicarios, de Disney

El elenco está integrado por Janer Villareal (Juan Pablo adolescente), Miguel Tamayo (Juan Pablo niño), Miguel Ángel García (Juan Pablo niño), Laura Rodríguez (Victoria Henao), Juanita Molina (Angie), Julián Zuluaga (Rodri), Rafael Zea (El Dorado), Danharry Colorado (Tina), Julián Bustamante (Yerry), Julián Díaz (Lagaña), Melanie Dell’ Olmo (Andrea Ochoa), con la participación especial de Andrés Delgado (Kiss), Carmen Electra (Margarete) y John Leguizamo como Pablo Emilio Escobar Gaviria.

La producción recibió el incentivo CINA (Certificado de Inversión Audiovisual), otorgado por el gobierno de Colombia y administrado por Proimágenes: un descuento tributario equivalente al 35% del gasto en servicios audiovisuales en el país.

Jhon Leguizamo es Pablo Escobar en ‘Daer Killer Nannies: criado por sicarios’

En el anticipo se evidencia que la historia es contada en primera persona por el primogénito del fallecido capo quien dice: “Crecí sabiéndome el dueño de un mundo mágico donde no había límites había o si un detalles en particular la gente que me cuidaba Mi nombre es Juan Pablo Escobar... Soy el hijo de Pablo Escobar Gaviria el narcotraficante más peligroso del planeta”, luego y tras una serie de escenas que muestran su particular etapa temprana al lado de adultos que eran los escoltas de su padre sentencia: “Esta es la historia de mi familia que nadie conoce hasta ahora”

En uno de los momentos del material revelado por la propia plataforma John Leguizamo en el rol de Pablo Escobar menciona a su hijo: “cuando no estoy el jefe sos vos”

De momento, no se sabe cuándo será el estreno, pero los cibernautas esperan que llegue a la plataforma Disney en este primer semestre del año.

